Dezvăluiri uluitoare ale lui Ionuț Dolănescu: ”A mințit, făcea aluzii la milioane de euro…”

Ionuț Dolănescu a dezvăluit, la Acces Direct, emisiune moderată de Simona Gherghe, mai multe episoade petrecut în sânul familiei sale. Ionuţ Dolănescu este în America, de ani buni, și a fost vizitat de Adriana Bahmuţeanu, ocazie cu care a făcut mărturisiri cutremurătoare.

„Eu sunt în relaţii bune cu toată lumea. Unii au rămas prieteni apropiaţi cu Dragoş, alţii au fost de partea mea… Obositor, costisitor! Am plătit 100 000 de euro pentru casa aceasta. Nu sunt milionar. Cu ajutorul mamei mele am reuşit să câştig această casă. Nu vreau să mă împac cu nimeni pentru că nu m-am certat cu nimeni. El singur a ales această cale. Ne-a jignit în mai multe rânduri. Ce a trebuit să împărţim am împărţit. Nu pot să uit faptul că m-a târât prin tribunare opt ani de zile”, a spus Ionut Dolănescu pentru Acces Direct.

„Da (n.r. e adevărat că a vrut să îl spânzure în podul casei). Eu aşa am avut impresia, ca ne înţelegem foarte bine. Nu l-a dat nimeni afară din această casă. A minţit publicul, făcea aluzii la milioane de euro. S-a ajuns la suma de un milion de euro… inclusiv drepturile de autor pe care le-am câştigat eu”, a mai spus Ionuţ Dolănescu.

„O vedeam pe mama la televizor, ştiam cine e. De aici a pornit şi supărarea tatălui meu. De ce să nu vorbesc şi cu mama mea? Aşa am simţit nevoia. Acest lucru pe tata l-a deranjat. El m-a crescut, m-a format ca om. Eu am fost crescut de tata şi de bunica mea. (…) O perioadă lungă, ani de zile, nu am văzut-o. O vedea doar la televizor. A fost… o perioadă tristă pentru mine. Eram adolescent când am întâlnit-o, nu m-a recunoscut pe stradă. Mai târziu am înţeles că nu este firesc să îmi urăsc mama”, a mai povestit Ionuţ Dolănescu.