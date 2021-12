Dezvăluirile făcute de Rică Răducanu despre perioada în care a fost internat la ”Matei Balș”. Atunci, un incendiu a izbucnit: ”Am sărit de la etaj”

Rică Răducanu are o carieră de peste 50 de ani în industria fotbalului. Fostul portar al echipei Rapid a vorbit, în cadrul unui interviu, despre perioada în care a fost internat la ”Matei Balș”, după ce a fost depistat pozitiv la coronavirus. În perioada în care s-a aflat în spital a avut loc un incendiu care s-a soldat cu șapte victime.

În cadrul unui interviu, fostul portar al echipei Rapid, Rică Răducanu, în vârstă de 75 de ani, a vorbit despre perioada în care a fost internat în spital, la Institutul Național de Boli Infecțioase ”Matei Balș” din Capitală. La începutul anului 2021, în luna ianuarie, el și soția sa au fost depistați pozitiv la coronavirus. Atunci, însă, în perioada în care s-au aflat internați, a izbucnit un incendiu care s-a soldat cu șapte victime. Bărbatul a povestit faptul că a fugit pe geam, pentru a se salva. Rică Răducanu a sărit de la primul etaj al clădirii.

”Am trecut prin boală. Am fost în spital și cu nevasta. Chiar atunci când a luat foc spitalul (n.r. incendiul de la „Matei Balș”), am sărit de la etaj. Am sărit! N-am luat-o pe ușă! Eram la etajul 1, eram învățat cu săriturile. N-a fost o problemă. Nu mi-am rupt nimic. A fost rău tare! Cred că și corpul a fost tare, fiind sportiv. Plus că am fost sportiv cuminte, n-am fumat, n-am băut cafele. Nici acum nu sunt… Poate din motivul ăsta. M-am vaccinat și a 3-a oară, mi-au zis și acolo că am anticorpi. Înseamnă că am corpul bun! Îmi pare rău totuși pentru lume. Vreau să fie ca înainte, să ne revedem, să ne pupăm. Stăm mereu cu masca aia… E urât”, a spus Rică Răducanu pentru gsp.ro.

Necula “Rică” Răducan este unul dintre cei mai mari portari pe care fotbalul românesc i-a cunoscut în perioada 1972-1975, performanţele sale fiind recompensate cu două Cupe ale României. După zece campionate jucate pentru Rapid, echipa în care a debutat, a trecut la Sportul Studenţesc şi apoi la Steaua, în anul 1978, echipa cu care a cucerit a treia Cupă a României din cariera sa.

A primit titlul de Maestru Emerit al Sportului, având la activ 329 de meciuri jucate în prima divizie, iar în echipa naţională 61 de selecţii. Este recunoscut ca personalitate a sportului românesc fiind considerat portarul care a dominat “viaţa fotbalistică” în perioada 1965 si 1978. Fostul fotbalist a fost decorat, în martie 2008, de preşedintele Traian Băsescu cu „Meritul Sportiv” Clasa III, alături de Cornel Dinu şi Mircea Lucescu, reprezentanţi ai generaţiei care a participat la Campionatul Mondial din Mexic din 1970.

