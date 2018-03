Mihaela Rădulescu a povestit cum a rămas cu 32 de kilograme în plus, după ce a născut, în 2004. Ea se considera o ”grasă nefericită”, care mânca fără noimă.

“Cele 32 de kilograme pe care le aveam în plus, dobândite prin indolența de a mânca fără noimă, de bucurie că eram gravidă și că aveam o sarcină fără probleme, mi-au schimbat întreaga abordare a… frigiderului, aragazului sau a dulapurilor cu provizii gospodărești. După ce a trecut euforia sarcinii și minunea alăptatului (care, la mine, a durat șase luni), am realizat că… eram nu numai o mamă fericită, ci și o… grasă nefericită. Toată viața făcusem sport de performanță (gimnastică) și nu refuzasem nicio provocare la alte întreceri sportive. Singurul capitol la care n-am avut nicio reclamație de când mă știu fusese silueta mea, corpul atletic, bine proporționat, și dinamismul cu care mă mișcam. Cu 32 de kilograme în plus, gazela din mine semăna mai mult cu o rață legănată, ca să nu spun… balena eșuată”, a declarat Mihaela Rădulescu, pentru Libertatea.

”Ca să fiu sinceră, nu mai încăpeam nici în ochiul meu critic, care-și revenise primul după sarcină și care-mi transmitea, în direct, fără menajamente, că arăt oribil, că am mai multe șunci decât raftul de mezeluri din alimentară și că în loc să mă mișc lejer, respirând aerul proaspăt al maternității, mă împiedicam în nasturi și fermoare care refuzau să se închidă pe cale naturală, gâfâind în timp ce îmi legănam copilul… când am luat hotărârea că trebuie să fac ceva, că trebuie să-mi revin și să slăbesc, am plecat direct către cabinetul unei prietene nutriționiste, pentru că am realizat că am de făcut o lucrare grea și că e total aberant să cred că voi putea să scap singură de balastul acumulat.

Doctorița Mihaela Bilic mi-a compus un regim de viață pe care aveam senzația că-l cunosc, dar nuanțele făceau categoric diferența. Faptul că mi-a compus programe alimentare sănătoase și eficiente m-a ajutat să înțeleg, în primul rând, cât de greșit mâncasem până atunci și ce consecințe are alimentația haotică, de proastă calitate, pe termen lung”, a povestit Mihaela Rădulescu.