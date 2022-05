Dezvăluirile tulburătoare ale Alexandrei Stan. Artista a mărturisit că a vrut să-și ia viața de două ori: ”Nu găseam niciun motiv să trăiesc”

Alexandra Stan (32 de ani) a făcut dezvăluiri tulburătoare în cadrul unui podcast. Artista a mărturisit faptul că a vrut să își ia viața de două ori, pentru că aceasta considera că nu mai are motive să trăiască. Din fericire, însă, cântăreața a reușit să fie călăuzită pe drumul cel bun.

Alexandra Stan a făcut o serie de mărturisiri tulburătoare din trecutul ei. Cântăreața susține că a vrut să își ia viața de două ori, aceste gânduri negre apărând în momentul în care se afla într-o relație cu Marcel, fostul ei manager, cel care i-a aplicat și rele tratamente. Unul dintre „îngerii păzitori” ai ei a fost chiar tatăl. Când se afla în Elveția, la un eveniment privat, aceasta luase mai multe pastile. Tatăl ei a sfătuit-o imediat să bea cât mai multă apă, pentru a putea expulza din organism pastilele pe care le ingerase.

”Nu găseam niciun motiv să trăiesc. Mă gândeam să-mi iau viața și chiar am încercat de două ori când eram cu Marcel. E clar că astea nu-s gânduri din lumină, de la Dumnezeu, bune. Eram în Elveția, printre munți, la un concert, și luasem pastile. A venit taică-miu să-mi zică să beau multă apă să vomit. El era tour managerul meu atunci și avea cartela de la cameră. La eveniment era și președintele Elveției de la acea vreme, era o petrecere privată la o stațiune de schi”, a spus Alexandra Stan la podcastul „Fain&Simplu” al lui Mihai Morar.

Alexandra Stan, la un pas să semneze un contract cu o platformă pentru adulți

Alexandra Stan a vorbit în cadrul unui podcast despre modul în care s-a decis să facă bani în pandemie. Cum evenimentele și concertele au fost restricționate, pentru a combate răspândirea virusului, mai mulți artiști au fost nevoiți să se îndrepte spre alte domenii, mai ales în mediul online. A fost chiar la un pas să semneze un contract cu platforma OnlyFans, un site unde utilizatorii plătesc un abonament pentru a vedea conținut destinat adulților.

”Și, ce crezi, am ajuns și am vorbit chiar cu OnlyFans din UK, am avut niște meeting-uri cu ei și aproape am semnat un ”deal” (trad. înțelegere) cu ei şi aproape mi-am făcut cont! Nu eram însă decisă sută la sută… Aveam şi un nume pentru asta, într-un studio de videochat eu să fiu în pat şi titlul să fie «In bed with Alexandra Stan»… Am văzut şi eu că apar pe Pornhub… e un clip împărţit în mai multe… Oricum, în ultima perioadă nu am mai fost aşa… am momente când mă îmbrac aşa… dar mi se pare că se foloseşte prea mult energia asta feminină, sexuală, în scopurile care nu trebuie! Clipurile mele sunt sexy, dar nu sunt aşa, porno”, a spus Alexandra Stan în cadrul podcastului „Aproximativ Discuţii” de la Happy Fish, cu DJ Gojira.

