Dezvăluirile videochatistei care face 5.500 de euro pe lună: ”Poate părea ca un film horror!”

O tânără care făcea videochat a murit în timpul unui joc sexual. Hope Barden avea doar 21 de ani și s-a stins din viață în propria casă, în timp ce un bărbat de 45 de ani a urmărit live scenele înfiorătoare. Nu a sunat la Salvare.

Acesta a fost condamnat apoi pentru un alt delict, apoi s-a spânzurat, după gratii.

Mama lui Hope Barden crede că această meserie ar trebui să aibă reguli mai stricte. Ea a trimis o plângere poliției din Marea Britanie, pentru că nu vrea ca o altă fată să pățească același lucru, scrie click.ro.

Steph Boore, o tânără de 23 de ani care face videochat, a povestit coșmarul prin care trece.

„ , spune o voce înfricoșătoare prin telefon. Poate părea o scenă dintr-un film horror, însă acest lucru mi s-a întâmplat mie, la muncă. Aveam 19 ani la acea vreme și abia mă apucasem de videochat. Atunci, eram mică și naivă și voiam să fac pe plac tuturor. Nu știam cum să ies din această situație terifiantă. Știam că nu vreau să fac jocuri sexuale ciudate și depravate, dar pentru moment m-am gândint de două ori. Cum să mă protejez? Să îmi pierd clientul fidel care mi-a dat sute de euro? Mi-am adus aminte de asta când am citit de moartea tragică a lui Hope Barden. La fel ca și mine, era o tânără normală care încerca să facă niște bani în lumea asta crudă. Povestea ei m-a cutremurat. Adevărul este că, în această industrie, nu știi niciodată ce te așteaptă atunci când deschizi laptopul. În medie, primesc 300 de apeluri pe zi.

Cam 20 dintre ele sunt foarte ciudate, făcute de acei bărbați care se excită atunci când văd femei făcând lucruri degradante și periculoase, satisfăcându-le fetișurile oribile. În cei patru ani de când am acest job, am avut tipi care mi-au cerut să mă ard cu țigara sau să îmi dau foc. Unii dintre ei mi-au spus cuvinte pe care nici nu am curaj să le repet. Nu există legi în această industrie. Suntem complet singure. Nu există un șef la care să fugi și să te plângi, nu există un departament de HR, nimic. Atunci când lucrurile iau o întorsătură urâtă, nu ai la cine să te duci pentru un sfat”, a povestit Steph Moore pentru The Sun.

„Familia mea știe cu ce mă ocup!”

Steph Boore a dezvăluit că, într-o lună, câștigă în jur de 5.500 de euro: „Sunt propria mea șefă și nu lucrez la program. În general, fac asta patru zile pe săptămână. Mă simt bine când clienții mă complimentează. Există și clienți drăguți. Familia mea știe cu ce mă ocup și le-am spus și prietenilor. Din fericire, am o familie foarte deschisă. Le pot spune orice părinților mei. Cele mai multe din prietenele mele fac și ele videochat, iar toți iubiții pe care i-am avut până acum m-au susținut. De cele mai multe ori, clienții sunt ok. Sunt bărbați singuri cărora le este greu să își găsească iubite. Unii vor doar să vorbească cu cineva, uneori nu trebuie să fac nimic sexual”, a spus tânăra.