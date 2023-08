Dialogul năucitor dintre taximetrist și Loredana, criminala din Mangalia. „Îmi distrugi mașina!”

Șoferul de taxi care a dus-o pe în parcul Tosca pe Loredana, autoarea crimei din Mangalia, a dat declarații în premieră despre ceea ce s-a întâmplat în acea seară pe care nu o va putea uita niciodată și care și-a pus amprenta semnificativ asupra vieții lui. Bărbatul susține că este traumatizat și că vrea să renunțe la slujbă, din cauza acelei tragedii care a șocat o țară întreagă.

Au apărut noi informații din ancheta crimei din Mangalia, acolo unde o tânără de 18 ani a fost ucisă de prietena ei cea mai bună, în camera hotelului în care stăteau împreună. Loredana, autoarea crimei, a ucis-o cu sânge rece pe cea cu care avea o relație de prietenie încă din copilărie, într-un moment de slăbiciune, după ce a avut loc o ceartă mai aprinsă între ele.

A luat un cuțit și și-a înjunghiat prietena în zona gâtului, apoi a privit-o în acele 30 de minute în care se zbătea între viață și moarte. După ce a murit, tânăra a scos hainele dintr-o valiză și i-a înghesuit trupul neînsuflețit. Neștiind ce să facă mai departe cu cadavrul, Loredana a chemat un taxi pentru a duce valiza undeva departe și pentru a scăpa de ea.

Taximetristul, marcat de cele întâmplate: „Am fost la un preot să îmi citească, nu sunt bine deloc”

Șoferul de taxi care a dus-o în parcul Tosca din Mangalia habar nu avea că transportă un cadavru. Acum, bărbatul a oferit primele declarații și susține că este distrus și că vrea să renunțe la locul de muncă din cauza celor întâmplate.

„Sunt traumatizat rău de tot, mă doare capul. Sunt terminat! Îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu m-a omorât și pe mine. Sunt într-o stare nașpa, vreau să renunț la taxi.

Era grea, chiar am întrebat-o «Ce ai în valiză?» și mi-a zis că are haine și rechizite. Eu am zis că nu pot să bag, că mă doare mijlocul.

”Dacă poți să îl bagi, bagă-l, dacă nu, hai că eu plec, că mai am curse de făcut!”. Și venea un băiat, cred că erau prieteni, nu știu cine era.

Am fost la gară, a vrut să scoată bani de la gară și mi-a zis «Nu poți să mă duci la Vaslui?».

«Nu te duc la Vaslui pentru că sunt foarte obosit. Sunt 300 și ceva de kilometri până acolo, mai fac o cursă, două și mă duc spre casă. Te las la gară și te duci cu trenul și o să te coste mai puțin. Cursa de Vaslui te costă în jur de 15-16 milioane». Și a zis: «Nu, lasă-mă în parc!».

Trăgea de troler, zic «Ho, mai încet! Câte cărți ai luat, că îmi distrugi mașina?!». Am tras așa și am ținut dintr-o parte și am dat-o jos.

Am fost la un preot să îmi citească, nu sunt bine deloc. Eu nu știam ce e acolo, eu mi-am făcut datoria. Eu, dacă știam, o luam pe aia de acolo? O să renunț la taximetrie pentru că am familie acasă”, a povestit taximetristul pentru Antena 3.

