Povestea de viață a Mădălinei, o româncă stabilită în Marea Britanie. Cum a ajuns de la spălat WC-uri la funcționar într-un birou din centrul Londrei

O tânără româncă din Marea Britanie, Mădălina, și-a deschis sufletul pe o platformă de socializare și a mărturisit prin ce greutăți a trecut atunci când a ales să lucreze în străinătate. Tânăra a mers la muncă în Anglia, acolo unde s-a izbit de neajunsuri, dar și de un comportament discriminatoriu. De altfel, a explicat că a pornit de jos, ani la rând spălând toalete. Povestea se află mai jos, în articol.

Mădălina, o tânără româncă, a luat decizia de a munci peste hotare, în Marea Britanie. Deși acum este apreciată și lăudată pentru poziția pe care o are, tânăra a trebuit să spele toalete ani la rând. În spațiul public, și-a împărtășit experiența dobândită din 2016 până în prezent, în Anglia.

Vezi și FEMEIA CARE S-A LĂSAT DE JOB ȘI A ÎNCEPUT PROPRIA AFACERE CU 1000$. ACUM, FACE ZECI DE MILIOANE DE DOLARI

Tânăra a ajuns în Marea Britanie în anul 2016. Câțiva ani la rând, a fost nevoită să spele toalete și să aibă grijă de copii, lucrând ca bonă internă. Nu cunoștea limba engleză, însă, în timp, a reușit să o învețe. Drumul a fost greu pentru Mădălina, tânăra româncă plecată la muncă, în Anglia.

„De când sunt în Anglia, am avut tot felul de locuri de muncă. Persoanele care mă cunosc îmi zic întotdeauna: «Mamă, ce norocoasă ești că ai un loc de muncă la birou, acum!». Nu. Eu am frecat wc-uri ani de zile, am avut grijă de copii ca bonă internă, am lucrat la magazine unde am cărat marfă. Când am văzut posibilitatea să devin supervizor într-un hotel am luat acea șansă. Am aplicat la un loc de muncă pentru recrutări în Anglia și am mințit că am experiență. Am învățat tot ce știam atunci din videoclipuri pe YouTube.

Munceam de trei ori mai mult ca toți colegii mei, ca să demonstrez că merit să rămân acolo. Lucram peste program neplătit uneori, și 5-6 ore peste program. Adică plecam și la ora zece noaptea acasă. Când am căpătat experiență, am plecat la o altă companie mai mare și apoi la o altă companie mai mare. Nu sunt norocoasă. Am fost ambițioasă și mi-am asumat multe riscuri”, a mărturisit românca.