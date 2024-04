Cât ajunge să câștige pe zi un cerșetor român în Belgia! Suma nu e una deloc de neglijat

Tot mai mulți români decid să părăsească România în căutarea unui viitor mai bun. Unii aleg calea străinătății cu speranța că vor găsi un loc de muncă bine plătit, iar alții aplică metoda veche și merg la cerșit. Oricare dintre variante le asigură românilor un trai mai bun. Dacă până nu de mult țări precum Spania, Anglia sau Italia îi atrăgeau pe români, acum mulți dintre ei aleg să plece în Belgia. Cât câștigă aici pe zi un cerșetor?

Belgia a devenit una dintre țările preferate de românii care aleg să părăsească România în căutarea unui viitor mai bun. Aici salariile sunt mai mari, dar și oamenii mai generoși, căci nici cerșetorii nu o duc rău. Mâna întinsă le aduce acestora bani frumoși, iar dacă au și o poveste pe care o vând frumos câștigul este garantat. Câți bani face pe zi un cerșetor în Belgia?

Vasile, un bărbat în vârstă de 53 de ani din marginea Slatinei, a ajuns și el în Belgia, iar de ceva timp își câștigă existența din cerșit. Acesta își dorește să se întoarcă în România, însă până atunci trebuie să mai facă bani. Vasile a ajuns în Belgia cu promisiunea unui loc de muncă, însă s-a trezit la cerșit.

Bărbatul a fost convins să apuce cale străinătății de Catâru care i-a zis: „Hai, mă, în Belgia. Acolo e câștigu”. Vasile s-a lăsat convins, însă când a ajuns în țara ce l-a adaptat planul de acasă nu s-a mai potrivit cu cel din teren. Aici bărbatul a ajuns la cerșit, fapt ce inițial l-a revoltat și l-a făcut să aducă poliția pe capul Catârului. Acesta s-a ales doar cu o amendă, iar Vasile a rămas la cerșit.

„Și m-a adus la muncă. Ce muncă? Păi nu vezi? La cerșetorie! Acum nu mai sunt în slujba lui, am fugit. Pentru asta, că m-a adus aici, trebuia să-i dau 100 de euro. Dar când am văzut că trebuie să cerșesc am zis: «Ce muncă e asta?». Și m-am dus la Poliție”, a povestit Vasile, potrivit jurnalul.ro.