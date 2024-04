Femeia care s-a lăsat de job și a început propria afacere cu 1000$. Acum, face zeci de milioane de dolari

O femeie de 62 de ani este exemplul viu că poți să reușești atunci când îți propui ceva cu adevărat. Aceasta și-a deschis propria afacere cu doar 1.000 de dolari. Acum, compania pe care o deține aduce profit între 25 și 30 de milioane de dolari pe an.

Deryl McKissack, în vârstă de 62 de ani, este CEO-ul unei firme de management și proiectare a construcțiilor cu sediul în Washington, DC – McKissack & McKissack. Compania se află în spatele unora dintre cele mai remarcabile clădiri din zilele noastre, precum Muzeul Afro-American de Istorie și Cultură Smithsonia, repararea lui Abraham, Memoriale Lincoln și Thomas Jefferson.

Cum a ajuns femeia de 62 de ani să aibă succes în afaceri

Deryl McKissack a moștenit o companie de la stră-străbunicul ei, Moise, un producător de cărămizi, însă a lăsat-o în grija surorii sale. Ea și-a dorit să se descurce singură. De asemenea, a vrut să vadă mai multe femei de culoare în industria construcțiilor. Astfel, în anul 1990, a retras 1.000 de dolari din contul de economii și a lansat propria afacere.

Compania femeii s-a dovedit a fi un real succes, iar astăzi aduce între 25 și 30 de milioane de dolari pe an, conform documentelor revizuite de CNBC Make It. Mai mult decât atât, firma McKissack & McKissack are în desfășurare proiecte de 15 miliarde de dolari cu birouri în Chicago, Dallas, Los Angeles și Baltimore.

Pentru a se putea concentra pe compania ei și a reuși să o dezvolte, Deryl a făcut și sacrificii. Ea a renunțat la slujba ei de ingineri, unde avea un salariu uriaș. În plus, nu i-a fost deloc ușor să atragă mulți clienți, chiar dacă avea o diplomă de inginerie civilă la Universitatea Howard și experiență de lucru bogată.

„Îmi amintesc, la facultate, probabil că erau trei femei în clasa mea, iar sora mea geamănă era una dintre ele. Deci, este foarte rar ca femeile să fie în această industrie, dar excelăm. Mi-a luat cinci ani să obțin prima mea linie de credit de 10.000 dolari. Probabil că am mers la 11 bănci care mi-au spus ‘nu’, dar aveam această pasiune arzătoare în interior că trebuia să fac asta și avea să-mi iasă.”, a spus femeia, potrivit CNBC.

Inițial, Deryl a avut un singur angajat. Astfel, a fost nevoită să muncească din greu. Ea a povestit că lucra chiar și 80 de ore pe săptămână. În primul an, veniturile sale au fost de doar 7.200 de dolari. Însă, al doilea an, aproape le-a dublat, câștigând 18.000 de dolari. Abia în al zecelea an a cunoscut succesul, reușind să își plătească un salariu de 100.000 de dolari. Iar acum se bucură de un profit imens.

