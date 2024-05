Sătulă de scandalul cu Alex Dobrescu, Cristina Cioran se mută din România cu noul iubit: „Tatăl Emei o va putea vedea online”

Sătulă de scandalul cu Alex Dobrescu, Cristina Cioran a luat o decizie radicală. Vedeta vrea să dea uitării întreaga tevatură și tensiunea în care a trăit în ultimele luni, așa că a decis să părăsească România. Recent, aceasta a dezvăluit că în curând își va face bagajele și va pleca pentru o bună perioadă din țară. Mutarea nu o va face singură, iar alături de ea o să stea noul iubit, dar și fiica ei.

Ultima perioadă a fost una destul de intensă și stresantă pentru Cristina Cioran. Aceasta a purtat un război dur cu tatăl fiicei sale, din care nu au lipsit declarațiile denigratoare, scandalurile, iar în cele din urmă totul a ajuns și în fața oamenilor legii. Ei bine, după ce a obținut ordinul de protecție împotriva lui Alex Dobrescu, vedeta s-a mai liniștit și vrea să înceapă acum o viață nouă, așa că a decis să plece din România.

Așa cum spuneam, după întreg scandalul în care a fost implicată, Cristina Cioran nu își mai dorește altceva decât liniște pentru ea și fetița ei. Așa că vedeta a decis să se detașeze de întreaga situație și să înceapă o viață nouă. Primii pași în acest sens i-a făcut și acum se bucură de o nouă poveste de iubire.

Vedeta a mărturisit că în viața ei și-a făcut loc un nou bărbat, alături de care se simte cât se poate de bine. Despre cel care i-a cucerit inima nu a vrut să vorbească prea mult, spunând doar că este mai tânăr ca ea și că este om de afaceri.

De asemenea, în cadrul unui interviu recent, Cristina Cioran a mai mărturisit că are planuri importante de viitor și se va muta pentru o perioadă din România. Mutarea nu o va face singură, iar alături de ea o să stea noul iubit, dar și fiica ei. În ceea ce îl privește pe Alex Dobrescu, vedeta speră ca acesta să își revină și să își dorească să facă parte în continuare din viața micuței Ema.

Îmi pare rău că s-a întâmplat așa pentru Ema, pentru că de când s-a născut, noi, ca părinți, am luat o decizie să fim noi doi pentru ea. De aceea am stat foarte mult timp noi doi cu ea. Pentru ea, ruptura este grea pentru că un copil își iubește ambii părinți, așa cum este și normal, și suferința ei, că a văzut niște scandaluri și niște gesturi urâte, e la fel de mare pentru că acum nu își mai vede părinții împreună și nu numai, că nu îl mai vede deloc pe tatăl ei. Este foarte dificil și pentru ea. Dacă își dorește, el o poate vedea online”, a mărturisit Cristina Cioran, potrivit ciao.ro.

Deși Cristina Cioran l-a asigurat pe fostul partener că își poate vedea oricând fiica online, acesta nu pare prea interesat. Recent, Alex Dobrescu a făcut o serie de declarații halucinante și a punctat clar cu nu îl mai interesează nici Cristina Cioran și nici fiica pe care o au împreună.

„Mă bucur din tot sufletul meu că nu mă iartă. Nici nu avea ce să ierte. Nu îmi mai doresc să mă împac cu ea sau să mă căsătoresc, așa cum voiam cu ceva timp în urmă. De ce? Pentru că voia să mă bage la pușcărie.

Îmi fac alt copil. Nu mă mai interesează nici de ea, nici de copil (n.r. de fetița lor). Oricum nu am voie să o văd. (…) Acum am o iubită nouă. Lucrez la o nouă familie. Vedem ce ne rezervă viitorul, dacă voi deveni din nou tată sau nu, oricum eu am doi copii”, declara Alex Dobrescu, potrivit click.ro.