Diana, darul de la Dumnezeu primit de fondatorul UNTOLD. Prietenii „cumpărați” au dispărut din viața lui Sorin Gadola ca prin minune

Tocmai s-a încheiat o nouă ediție incendiară a festivalului UNTOLD, ce a adus la Cluj nume sonore din industria muzicală internațională. Asistența a reunit peste 100.000 de oameni de festivalieri în fiecare seară de petrecere, însă puțini știu cine a dat startul acestui trend în România. Este vorba chiar despre invitatul lui Adrian Artene, Sorin Gadola, unul dintre fondatorii grandiosului eveniment. Acesta a făcut dezvăluiri impresionante în cadrul podcastului de pe canalul de YouTube „ALTCEVA cu Adrian Artene„.

Sorin este fiul omului de afaceri Ştefan Gadola – președintele Energobit, una dintre cele mai importante companii românești din domeniul energiei. Tânărul era cunoscut, până nu de mult, în calitate de co-fondator al Festivalului UNTOLD, de la Cluj-Napoca. Renumit pentru viața tumultoasă, Sorin Gadola a decis să se schimbe total în momentul în care a primit un diagnostic crunt din partea medicilor. Această tema este doar una dintre cele mai importante subiecte, dezbătute în cadrul podcastului „ALTCEVA cu Adrian Artene”.

( ACCESEAZĂ PODCASTUL INTEGRAL AICI: Cum și-a VINDECAT sufletul fondatorul Untold! SORIN și DIANA GADOLA: DRUMUL CĂTRE DUMNEZEU )

Diana și Sorin Gadola, destăinuiri despre povestea de iubire premergătoare căsătoriei: „Cinci ani nu am vorbit!”

Adrian Artene: Natura îți oferă simplitate, iar Diana îți oferă iubire. Pentru că ascultam un alt interviu, în care spuneai că este foarte important, pentru o viață sănătoasă, să nu fii lipsit de iubire. Cum era, Diana, Sorin, în momentul în care l-ai cunoscut?

Diana Gadola: Nu eu îl ajut cu simplitatea, eu îi complic viața, ca orice femeie, ca să nu fie prea simplu și prea plictisit. Cred că asta a fost cea mai bună treabă din toată povestea pe care o să o spunem, pe care am conștientizat-o de puțin timp. Faptul că eu l-am cunoscut pe Sorin, cum era el în stare naturală, înainte de toate viciile și chestiile de tinerețe, că până la urmă nu e ceva unicat, că majoritatea le face. L-am cunoscut înainte să fie alterat de anturaje, practici și alte chestii. Am văzut că, de fapt, aluatul era bun și nu este un clișeu.

Am văzut bunătatea din el, toate atuurile pe care le are, chit că după aceea doi ani de zile nu am prea vorbit, că nu a înțeles ce a primit, nu a înțeles când am venit, nu a știut ce să facă cu surpriza asta superbă. Nici eu nu am știut să mă comport cu el. Eu eram săbatică, el mega arogant. Acum suntem amândoi aroganți, dar ne-am mai liniștit. Și după cinci ani în care nu am vorbit, nu ne-am văzut, când ne-am reîntâlnit, eu am văzut ceva nu prea drăguț. Era schimbat, cu tot felul de vicii în plus, nu mi-a plăcut, îmi părea rău pentru el. Mă gândeam ce s-a întâmplat cu omul ăsta?!

Nu știam toată povestea, după aceea am aflat cu boala, nu am fost în peisaj când era bolnav, eram în București atunci. N-am înțeles de ce mă caută după cinci ani. Mă rugama la Dumnezeu «Doamne, sunt de 100 de ani singură, trimite-mi și mie un bărbat bun, iubitor, răbdător, sincer, onest». Și-mi scria Sorin. «Doamne, da-mi un bărbat bun, iubitor, răbdător, sincer, onest». Iar apărea Sorin. Tot persista și între timp a trecut prin tot felul de situații. Nu știu de ce am stat, că de obicei vii când e bine la om, nu când e rău. Dar am stat lângă el și după aceea cred că Dumnezeu i-a deschis ochii să vadă.

Sorin Gadola: Da, te văd!

Diana Gadola: Dar în afară de faptul că am rămas singură lângă el, la greu, dup-aia, mai departe, Dumnezeu a făcut toată treaba, că eu n-am mai vrut nimic, n-am mai insistat, am zis «Doamne, nici nu-l mai vreau, doar să fie bine». Ne-a ajutat Dumnezeu când ne-am lăsat în voia lui, când nu am mai încercat să controlez eu tot.

Sorin Gadola, părăsit de falșii prieteni în cea mai grea perioadă a vieții: „Am văzut o față foarte urâtă a oamenilor!”

Adrian Artene: Cu excepția Dianei, unde erau toți ceilalți care până atunci gravitau în jurul tău?

Sorin Gadola: Mi-a arătat Dumnezeu că erau departe de mine și că au fost întotdeauna. Nu e ceva glorios, ce revelație am avut eu, pur și simplu nu au fost lângă mine. Am avut momente mari de cumpănă cu sănătatea, în primele două ediții ale festivalului am avut tot felul de pățanii. Toți ceilalți care mă puteau ajuta, puteau să-mi dea un mesaj, puteau să mă sune, n-au făcut-o. După ce am făcut primele două ediții cu echipa, îmi suna telefonul continuu, nu mai puteam să îl folosesc. Și s-a întâmplat o chestie de care nu am fost deloc pregătit.

Mă sunau bancheri, mă sunau brokeri cu care lucram, arhitecți, avocați cu care lucram, mă întrebau «de ce nu îmi dai?». Am văzut o față foarte urâtă a oamenilor, totuși eram clientul lor, îi plăteam pe toți. Degeaba mă aplaudau și râdeau la glumele mele, omul în natura lui vrea să te jupoaie, dacă poate și dacă îl lași. Aia a fost prima mea tragedie. Când mi-a fost greu eu am fost ăla prost, depresiv, nebun și probabil că aveau dreptate, dar ei unde au fost în relația cu nebunul? Cu unii am crescut împreună, am fost prieteni, deci e o tragedie să vezi oameni cu care crești, pe care nu îi interesează de tine. Diana, atunci, a început să-mi mai arate niște nereguli, «omule, tu nu vezi că ești singur», era prea greu ce îmi zicea.

Diana Gadola: Dar mă enerva teribil, zici că era orb.

( CITEȘTE ȘI: OMUL CARE A CREAT UNTOLD A VĂZUT MOARTEA CU OCHII! CUTREMURĂTORUL MOMENT ÎN CARE SORIN GADOLA A AFLAT CĂ ANTURAJUL I-AR PUTEA GRĂBI SFÂRȘITUL )

