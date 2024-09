Diana Dumitrescu a vorbit despre cum trecerea la religia penticostală i-a schimbat viața: „Sunt un alt om”

Diana Dumitrescu a vorbit despre trecerea de la religia ortodoxă la cea penticostală. Actrița mărturisește că această decizie i-a adus schimbări pozitive în viață, dar și în gândire. Mai mult, ea a dezvăluit faptul că Dumnezeu i-a vorbit, iar ea l-a urmat. Blondina a oferit detalii despre schimbarea semnificativă din viața ei, dar și despre motivul care a făcut-o să aleagă să își schimbe religia. Citește articolul pentru a afla ce a spus!

Diana Dumitrescu este una dintre cele mai cunoscute actrițe de telenovele din țara noastră. Vedeta se declară fericită cu alegerea făcută și nu ascultă părerea nimănui.

Diana Dumitrescu, despre trecerea la religia penticostală

Actrița a mărturisit că trecerea de la religia ortodoxă la cea penticostală i-a schimbat viața în bine. Diana Dumitrescu spune că se simte exact ca un copil atunci când merge la biserică și ne sfătuiește pe toți să avem sinceritatea copiilor atunci când ne rugăm, pentru că Dumnezeu știe tot despre noi.

„Da, sunt un alt om. Sunt mult mai împlinită, împăcată, liniștită. (…) S-a întâmplat ceva în Biserică pe 1 ianuarie. Mi-a vorbit Dumnezeu prin predică și muzică. Eu l-am cunoscut pe Dumnezeu și atunci când Dumnezeu îți vorbește, trebuie să Îl urmezi. E greu de descris în cuvinte. De câte ori ajung la biserică sunt un copil și experiența mea îmi spune că atunci când ești în biserică și te rogi, să te rogi cu sinceritatea unui copil. Pentru că oricum Dumnezeu ne cunoaște și Dumnezeu ne știe sufletele și mințile, el oricum are așezată viața noastră înainte, el o știe deja. Cel mai bine e să fii sincer. Ce e mai pur și mai frumos decât sinceritatea unui copil. Cumva așa mă simt și faptul că ajuns să mă simt așa, acolo, încerc să aduc și acasă, de aici convertirea pentru că e foarte greu să împaci ambele vieți, adică viața lumească cum e numită și cu viața de biserică. Încerc din ce în ce mai mult să aduc și acasă, ca să fac această schimbare pentru că mi-o doresc. Eu am înțeles că nu e nimic mai bun în viață decât să mergi după voia Domnului”, a mărturisit Diana Dumitrescu în emisiunea lui Cătălin Măruță.

De ce a făcut această schimbare

În urmă cu ceva timp, Diana Dumitrescu declara că a ales să facă această schimbare pentru că, spunea ea, religia penticostală a ajutat-o să simtă o legătură mai profundă cu Dumnezeu și a învățat-o să se roage și să comunice cu El.

„Nu știam să mă rog. Am învățat să mă rog și cum să-i cer lui Dumnezeu lucrurile de care consider că am nevoie, dar totuși le las în mâna lui pentru că el știe mai bine. Îmi doresc să mă convertesc la penticostali. Eu l-am descoperit pe Dumnezeu acolo. Este numai alegerea mea și indiferent cine sau ce îmi spune, este convingerea mea și dorința mea de a face acest lucru. Eu acolo l-am găsit pe Dumnezeu. Acolo am rezonat și acolo am vorbit cu Dumnezeu. Acolo mi-a răspuns la întrebări prin diverse forme. În momentul în care viața ta este mai liniștită, mai blând și mai bună, și cu tine și cu cei din jur, prin prisma a ceea ce se întâmplă acolo este alegerea mea dacă o să fac asta. Și o voi face pentru că îmi doresc. Simt că în momentul în care o să mă simt pregătită să fac acest pas, la penticostali alegi să te botezi în momentul în care ești pregătit să trăiești viața fără de păcat.”, a mărturisit actrița în podcastul Ameritat cu Nasrin

