Diana Matei, dezvăluiri despre modul în care l-a cunoscut pe soțul ei. Familia nu era de acord cu relația lor: „El era căsătorit, avea 2 copii”

Diana Matei a fost invitată în cadrul podcastului moderat de artistul Jorge. Artista în vârstă de 42 de ani a făcut o serie de dezvăluiri legate de modul în care s-a cunoscut cu soțul ei, dar și cum familia nu a fost de acord cu relația lor. La momentul acela, bărbatul era căsătorit și avea doi copii. Vezi detaliile mai jos, în articol.

Recent, Diana Matei a fost invitată în cadrul podcastului moderat de Jorge. Artista în vârstă de 42 de ani a făcut dezvăluiri legate de viața profesională și personală. A pus accentul pe povestea de dragoste pe care o trăiește alături de soțul ei, dar și pe sacrificiile pe care le-a făcut. Cântăreața, care este căsătorită cu Marian Cleante, a mărturisit că familia nu a fost de acord cu relația lor, la început. Cei doi au o relație de două decenii.

Vezi și CE STUDII ARE, DE FAPT, DIANA MATEI, SOLISTA TARAFULUI CLEANTE? ”NIMIC NU ESTE ÎNTÂMPLĂTOR ÎN VIAȚA ASTA”

La momentul în care s-au cunoscut și au decis să formeze o relație, familia Dianei Matei nu se arăta de acord cu alegerea ei. Bărbatul era căsătorit și avea doi copii. Părinții cântăreței nu vedeau „un potențial” în relația celor doi, motiv pentru care s-au împotrivit legăturii amoroase. Totuși, cei doi au preferat să treacă peste critici și împotriviri, iar la momentul actual au o căsnicie fericită și au împreună un băiețel.

Nu doar că trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, ci sunt și colegi de scenă. Diana Matei și Marian Cleante activează împreună în domeniul artistic. Au ales să se căsătorească în anul 2018, când Ianis, fiul lor, avea deja trei anișori.

Vezi și DIANA MATEI DEZVĂLUIE SECRETUL DIN SPATELE UNUI HIT DE 12 MILIOANE DE VIZUALIZĂRI: ”DACĂ ȚI-O IA FLORIN SALAM…”

Totodată, Diana Matei mărturisea că prima întâlnire cu Marian Cleante nu fost una „grozavă”. Artista a susținut că i s-a părut „arogant, înfumurat”. L-a întâlnit prima oară la Sala Polivalentă. Apoi, au început să se vadă mai des, iar artista și-a schimbat opinia față de el. Între cei doi este o diferență de vârstă de zece ani.

„Era foarte, foarte grijuliu. Poate pentru că am plecat de micuță de acasă și am simțit latura asta a lui foarte protectivă. Și, ușor, ușor ne-am împrietenit. Am fost prieteni la început. Am descoperit un om care pune pe alții pe primul loc. Mi s-a părut un aspect foarte frumos. Foarte repede ne-am îndrăgostit. M-a cerut de nevastă foarte repede. El a făcut primul las. Aveam 21 de ani. Cam la 3 săptămâni (n.r. a cerut-o). După am fugit cu el din țară. La Gara de Nord ne-am urcat în tren și am plecat”, a mai precizat Diana Matei.