Diana Matei și Marian Cleante s-au căsătorit, în secret, după 15 ani de relație! Imagini fabuloase de la nuntă

Diana Matei și Marian Cleante au împlinit în acest an, chiar de Valentine’s Day, 15 ani de relație. Sunt colegi de muncă de mai bine de 12 ani și sunt părinții unui băiețel de 3 anișori.

Cei doi s-au căsătorit în mare secret! Au organizat petrecerea într-un cadru intim, unde au avut aproape rudele și prietenii apropiați.

Diana Matei și Marian Cleante s-au întâlnit prima dată la un spectacol la Sala Palatului. “Nu mi s-a părut niciodată un bărbat frumos şi nu mi-au plăcut bărbaţii frumoşi, deși pot să mă uit la un bărbat şi să recunosc că are trăsături frumoase. Dar eu m-am lipit de el sufleteşte. Am simţit atracţia dintr-o altă zonă. Am comunicat foarte uşor. El are simţul umorului. Și este un om care, dacă ţi-e sete, ştie dinainte că îţi este sete şi îţi aduce cana de apă.

Nici eu nu m-am considerat niciodată o femeie frumoasă. Am avut complexe cu greutatea în adolescenţă. Am slăbit vreo douăzeci şi cinci de kilograme şi am ajuns la o greutate pe care să zicem că mi-am dorit-o. Întotdeauna am avut nişte lupte interioare şi nişte demoni pe care să-i înfrunt”, a spus Diana Matei.

Marian Cleante este cu zece ani mare mare decât Diana și avea deja doi copii atunci când a cunoscut-o pe Diana Matei.