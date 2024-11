Dieta care i-ar fi pus viața în PERICOL lui Gabriel Cotabiță. Apoi a suferit un stop cardiorespirator

România a pierdut un simbol al muzicii, sâmbătă, 23 noiembrie 2024, odată cu trecerea în neființă a lui Gabriel Cotabiță, la vârsta de 69 de ani. Artistul, recunoscut pentru vocea sa inconfundabilă și hiturile care au cucerit generații, a fost un reper în industria muzicală timp de decenii. Tragicul eveniment a survenit după ce acesta ar fi suferit un accident vascular masiv.

Artistul fusese internat la Spitalul Universitar din București, unde a intrat în comă și a rămas în această stare timp de aproape două săptămâni. Eforturile medicilor de a-l stabiliza s-au dovedit zadarnice, iar sâmbătă dimineața vestea tragică a căzut ca un fulger asupra familiei și prietenilor apropiați.

Cotabiță, un perfecționist cunoscut, avea un stil de viață activ, cu antrenamente zilnice menite să-i mențină forma fizică. Cu toate acestea, în spatele eforturilor sale de a rămâne energic și în formă, se ascundea o luptă îndelungată cu problemele de sănătate. În ciuda unui istoric medical complicat, care includea mai multe infarcte, în 2015 artistul a continuat să își urmeze rutina fizică, ignorând pericolele. Atunci, Gabriel Cotabiță a petrecut 20 de minute pe bandă de alergat, urmate de exerciții pentru piept. În scurt timp, însă, starea sa s-a deteriorat brusc și a ajuns în comă.

Gabriel Cotabiță a avut un istoric medical care ar fi trebuit să îl determine să abordeze cu mai multă precauție antrenamentele fizice intense. În 2015, un infarct grav l-a ținut în comă timp de trei săptămâni, un episod care i-a schimbat viața și l-a făcut să adopte un stil de viață mai disciplinat. Totuși, presiunea mediatică și dorința de a rămâne în lumina reflectoarelor l-au determinat să urmeze regimuri drastice de slăbire, precum dieta Dukan, cunoscută pentru potențialele riscuri asupra sănătății. În ultimii ani, artistul a slăbit semnificativ, dar eforturile sale de a arăta bine pentru public par să fi fost plătite cu un preț mult prea mare.

În spatele strălucirii scenelor pe care a urcat, Cotabiță s-a confruntat cu presiunile nemiloase ale celebrității. Lupta sa de a se reinventa și de a se menține în top s-a întrepătruns cu fragilitatea unei sănătăți care nu-i mai permitea astfel de sacrificii. Trupul său, slăbit de-a lungul anilor, nu a mai rezistat.

Decesul a fost anunțat de dirijorul Ionel Tudor, cel care-i era bun prieten lui Cotabiță. Acesta a postat un mesaj dureros pe Facebook, prin care a dat de veste că solistul nu mai este în viață.

„Ai plecat, Gabi, și ai lăsat muzica pop românească fără una dintre cele mai mari și mai personale voci! Am fost nu doar colaboratori, ci și prieteni din tinerețe! Am lansat împreună piese care au bucurat generații de ascultatori („Noapte albastra”, „Te rog, domnisoara, nu pleca”, „Si va mai trece-o noapte”, „Viata e un cazino”, „Sa nu ne spunem adio”, „Poate ca da, poate ca nu” etc)! Am lansat împreună cu Joey de Alvaré primul CD din România! Am făcut lucruri frumoase împreună, lucruri care nu se pot uita! Am împarțit multe momente ale vieții și carierei noastre impreună!…Te vom păstra mereu in inimile noastre! Dumnezeu să te odihnească în pace și lumină!”, a scris Ionel Tudor, pe Facebook.