Dieta care te-ar putea face mai atrăgător. Ce se întâmplă cu pielea, mirosul corporal și greutatea când mănânci mai multe vegetale

O alimentație bogată în fructe și legume ar putea influența nu numai sănătatea, ci și felul în care o persoană este percepută de cei din jur. Potrivit publicației VICE, cercetători de la Universitatea din Helsinki și Universitatea British Columbia au analizat mai multe studii și au descoperit că alimentația predominant vegetală este asociată cu modificări ale nuanței pielii, un miros corporal considerat mai plăcut și diferențe în compoziția corporală.

Fructele și legumele pot schimba nuanța pielii

Potrivit Vice.com, un rol important îl au carotenoizii, pigmenții galbeni, portocalii și roșii care se găsesc în alimente precum morcovii, ardeii, mango sau pepenele galben. Atunci când sunt consumați regulat, o parte dintre acești pigmenți se acumulează în piele și îi pot conferi o nuanță mai caldă.

Într-un experiment analizat de cercetători, participanții au preferat fețele a căror culoare fusese modificată pentru a reproduce efectul carotenoizilor în aproape 76% dintre cazuri, în detrimentul fețelor cu o nuanță mai bronzată.

Un alt studiu randomizat a arătat că adăugarea a aproximativ trei porții de fructe și legume pe zi a îmbunătățit, în numai câteva săptămâni, scorurile de atractivitate acordate participanților.

Cercetările citate au mai arătat că veganii aveau niveluri plasmatice ale carotenoizilor cu 56% mai ridicate decât persoanele omnivore și aproape de două ori mai mult beta-caroten.

Alimentația poate influența și mirosul corporal

Efectele ar putea apărea și în cazul mirosului corporal.

Într-un studiu controlat, bărbații au urmat timp de două săptămâni fie o dietă cu carne, fie una fără carne. Ulterior, femeile au fost rugate să evalueze mirosul transpirației lor.

Mirosul corporal al bărbaților care urmaseră dieta fără carne a fost considerat mai plăcut, mai atrăgător și mai puțin intens.

O altă cercetare a constatat că persoanele care consumau cantități mai mari de fructe și legume aveau o transpirație descrisă ca având note mai florale și fructate. În schimb, mirosul celor care consumau mai puține vegetale a fost perceput drept mai apropiat de unul „cărnos” sau animalic.

Usturoiul are un efect surprinzător

Chiar și usturoiul, deși este asociat în mod obișnuit cu respirația neplăcută, a oferit rezultate neașteptate.

Consumat în cantități mai mari, acesta a fost asociat cu un miros al transpirației considerat mai atrăgător. Una dintre explicațiile propuse este că proprietățile sale antibacteriene ar putea reduce activitatea anumitor bacterii implicate în apariția mirosului corporal.

Ce se întâmplă cu greutatea corporală

O analiză sistematică publicată în 2025 a identificat, de asemenea, valori mai mici ale indicelui de masă corporală și o pierdere mai mare de grăsime în rândul persoanelor care urmau diete pe bază de plante, comparativ cu omnivorii.

Cercetătorii atrag însă atenția asupra unei diferențe importante: greutatea corporală și atractivitatea nu sunt același lucru.

În același mod, a părea mai sănătos nu înseamnă automat că toate aspectele sănătății s-au îmbunătățit. Carotenoizii, de exemplu, pot modifica nuanța pielii într-un mod perceput drept sănătos și atrăgător fără ca acest lucru să demonstreze, de unul singur, o îmbunătățire generală a stării de sănătate.

Concluzia cercetătorilor nu este că alimentele de origine animală trebuie eliminate complet, ci că un consum mai mare de fructe și legume poate produce inclusiv modificări vizibile și perceptibile într-un timp relativ scurt, pe lângă beneficiile pentru sănătate asociate unei alimentații echilibrate.

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