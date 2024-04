Dieta Catincăi Roman | A reușit să slăbească 15 kilograme

Catinca Roman a dezvăluit care este dieta cu care a reușit să slăbească 15 kilograme! După o perioadă în care greutatea ei a fluctuat, sora Oanei Roman a găsit în cele din urmă secretul unei diete care a funcționat pentru ea. Adoptând o alimentație sănătoasă și combinând-o cu exercițiile fizice regulate, a reușit să obțină rezultatele dorite și să se mențină în formă.

Cu siguranță, mulți s-au întrebat cu ce dietă a reușit Catinca Roman să slăbească și să ajungă în forma excelentă în care se află acum. La vârsta de 56 de ani, vedeta strălucește și este cea mai bună variantă a ei, grație descoperirii că schimbarea stilului de viață poate aduce o slăbire garantată, pe termen lung. Secretul său constă într-o dietă foarte populară printre vedete și nu numai, pe care a combinat-o cu activitatea fizică.

De-a lungul vieții, Catinca Roman a experimentat diverse etape în ceea ce privește greutatea sa, trecând de la perioade în care era mai plinuță la momente în care era foarte slabă. Ciclul mâncatului compulsiv, urmat de diete restrictive, a condus la ceea ce este cunoscut ca fenomenul „yo-yo”, în care kilogramele se acumulează după fiecare regim.

Catinca Roman a întâmpinat o altă provocare în eforturile sale de a-și îmbunătăți stilul de viață: introducerea sportului. Cu toate acestea, vedeta mărturisește că a reușit să facă mișcare, ajungând chiar la performanța de a include activitatea fizică în rutina sa zilnică. În ceea ce privește gătitul, Catinca afirmă că, atunci când timpul îi permite, preferă să pregătească mâncărurile acasă. Însă, atunci când agenda ei aglomerată nu-i permite acest lucru, recunoaște că optează pentru serviciul restaurantelor sau pentru metodele culinare rapide.

„Eu m-am apucat târziu de sport, dar îmi place, mi-e greu să mă pornesc, dar când îmi intru într-un ritm, nu e un chin să merg la sală. Eu gătesc binișor dintotdeauna, am fost pasionată. Pentru mine e un fel bun de a te relaxa. Câteodată nu ai însă energia și timpul necesar, dar și comand mâncare sau ies în oraș. Mănânc mâncare neprocesată când nu am timp, o salată, un iaurt cu ouă, un somon afumat.”, a mai spus Catinca.

Florin Busuioc a ajuns să slăbească 24 de kilograme, de la 110 kilograme la 86, cu ajutorul unui specialist. Această schimbare nu s-a produs peste noapte, ci a fost rezultatul unui efort constant și echilibrat.

În urma pierderii în greutate și adoptării unui stil de viață sănătos, Busu a observat multiple îmbunătățiri ale stării sale de sănătate. Printre acestea se numără capacitatea de a se încălța fără probleme, eliminarea gâfâielii la urcarea scărilor, încetarea apneei în somn și absența extrasistolelor. Totodată, prezentatorul meteo a raportat că nu mai simte pofte alimentare exagerate și compulsive, obiceiuri care erau prezente în trecut.

„Nu mai mănânc pâine, în primul rând, nu mai mănânc dulciuri. Până acum, aveam obiceiul, noaptea, să dau iama în dulapul cu dulciuri – nu mai fac asta. La ora 17.00 este ultima masă – ceva piept de curcan cu salată sau ceva ușor, un iaurt grecesc cu brânză de vaci.A doua zi încep să mănânc pe la 12.00-13.00, așa că există un fasting – nu știu dacă este exact ca la carte. Seara, dacă mi se face îngrozitor de foame, mănânc, pe la 20.00, un măr, dar atât. Cafea beau dimineața, la PRO TV. Și dacă merg seara la serviciu, mai beau și atunci, dar nu mai fac exces.Nu am cheat-day și nici nu există mâncăruri la care să nu pot renunța, ba chiar am renunțat la foarte multe dintre mâncărurile la care pofteam pe vremuri. Nu mai am niciun fel de problemă, mănânc doar ce mi s-a recomandat”, a spus Busu pentru Click.