Dieta cu 5 mese pe zi a Ancăi Țurcașiu. La ce alimente a renunțat complet

Anca Țurcașiu este una dintre cele mai apreciate actrițe din România. A cunoscut succesul pe când avea doar 14 ani și a jucat în filmul „De dragul tău, Anca!”. De-a lungul timpului a reușit să strângă în jurul său o comunitate uriașă de fani, dovedind faptul că este o femeie demnă de admirat. Atunci când vine vorba de Anca Țurcașiu, toată lumea se întreabă cum reușește să-și mențină silueta, dar și care sunt secretele ei pentru un corp de manechin. Ei bine, actrița a dezvăluit în sfârșit care este dieta pe care o urmează de atâția ani.

Anca Țurcașiu ține o dietă strictă de mai mulți ani

La cei 52 de ani, Anca Țurcașiu arată mai bine decât o puștoaică de 20. De-a lungul anilor, toată lumea s-a întrebat cum reușește să fie atât de slabă și să aibă un tonus de invidiat. Ei bine, se pare că actrița urmează o dietă strictă de mai mulți ani.

Acesta a devenit vegetariană, deși nu a renunțat la carne din motive de sănătate sau pentru ca ar fi avut probleme cu greutatea. Actrița mărturisește că singurul motiv pentru care nu mănâncă carne, este gustul, care nu i-a plăcut niciodată.

„N-am fost o carnivoră de fel. Nu a avut legătură cu a fi mai sănătoasă sau a arăta într-un fel. Este un mod de viață această alimentație, dar eu nu dau sfaturi nimănui. Fiecare are anumite pofte, anumite plăceri. Mănânc din când în când pește. Mi-am dat seama că nu-mi place carnea și am renunțat la ea”, a mărturisit Anca Țurcașiu, la Pro Tv, potrivit Spectacola.ro

Anca Țurcașiu este vegetariană și nu consumă niciodată carne

Anca Țurcașiu nu a luat această decizie fără să se consulte cu medicii. Astfel, chiar dacă îi lipseau alimentele de origine animală din alimentație, nu i-a fost afectată în niciun fel sănătatea. Drept pentru care, vedeta a continuat să consume produse vegetariene.

„Mâncam doar ce puteam alege de pe masă fără carne, pentru că nu-mi plăcea. Ulterior s-a dovedit că analizele mele erau foarte bune și am mers pe drumul ăsta și mă simt foarte bine. Aș vrea să dau timpul înapoi, să mănânc carne dimineața, la prânz și seara și să văd care-i diferența. Este imposibil”, a mai adăugat actrița.

Anca Țurcașiu mănâncă 5 mese pe zi, dar evită lactatele

Mai mult decât atât, artista spune că are grijă să includă în alimentație toți nutrienții esențiali. Aceasta mănâncă foarte mult pește ,dar evită complet lactatele și carnea. Cât despre proteinele și grăsimile de care are nevoie, vedeta și le ia doar din surse vegetale. În plus, Anca Țurcașiu mănâncă 5 mese pe zi, căci merge pe premiza „Mâncând, slăbești!”. De asemenea, actrița le-a mai dat câteva sfaturi doamnelor și domnișoarelor interesate să scape de kilogramele în plus.

„Am o singură masă mai consistentă, la care mănânc o salată bogată, cu de toate. Am grijă să am în frigider câte puțin din toate, legume, semințe și ton sau alt pește. Prepar la prânz un castron mare de salată. Durează zece minute.

În rest, mă descurc cu alte gustări, fructe, etc. Mâncare multă, la ore fixe. Mic dejun consistent, gustare la ora 11:00, masa de prânz la 13:00 – 14:00, gustare la 16:00 și ultima masă la 17:00.

Mănânc 5 mese pe zi. Orice medic îți spune: mănânci și slăbești. Dar trebuie să știi ce să mănânci, cât să mănânci și cum. Nimic prăjit, nimic gras, nimic dulce, nimic sărat. Am eliminat complet grăsimile. Cașcavalul și telemeaua nu mai există pentru mine”, a încheiat Anca Țurcașiu, potrivit sursei citate.