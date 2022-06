Anca Țurcașiu are un nou secret pentru o tinerețe veșnică. Ce consumă actrița în fiecare zi pentru un corp sănătos

Anca Țurcașiu (52 de ani) și-a schimbat radical stilul de viață. Recent, actrița a vorbit despre trucurile care o ajută să aibă un corp sănătos și o tinerețe veșnică. La ce a renunțat aceasta definitiv?

Schimbări majore în viața Ancăi Țurcașiu. Actrița a dezvăluit, în cadrul unui interviu acordat recent, că nu mai folosește deloc apă din comerț, ba chiar nici nu apa de la oraș nu se mai spală. Vedeta este de părere că apa îmbuteliată nu face bine corpului uman.

Cu ce a înlocuit Anca Țurcașiu apa din comerț

Pentru a avea un stil de viață cât mai sănătos și a avea o tinerețe veșnică, Anca Țurcașiu a înlocuit apa care se găsește în magazine cu o apă alcalină pe care o consumă de ceva timp și de care este foarte mulțumită de efectele ei. Cântăreața a subliniat și faptul că ea se spală cu același tip de apă, la fel cu cel pe care îl bea.

”Nu mai consum apă din comerț. Beau o apă specială care se diferențiază toate celelalte. Este apa kangen, o apă ionizată alcalină, care filtrează clorul și multe alte impurități. O beau, mă spăl cu ea, îmi spăl și fructele și legumele, și gătesc cu ea”, a dezvăluit Anca Țurcașiu, pentru Click.

Anca Țurcașiu: ”Fac sport, am grijă cât dorm”

În ceea ce privește secretul siluetei sale, artista explica anul trecut faptul că are în primul rând grijă la ceea ce mănâncă. Apoi aceasta se asigură că are în jurul său oameni cu o energie pozitivă.

”Fac sport, am grijă cât dorm, am grijă ce mănânc, am grijă ce oameni am în jurul meu, oameni buni cu o energie pozitivă și mă bucur de fiecare zi pe care o trăiesc. Nu știu dacă am un secret sau ceva, dar am învățat să mă valorific pe mine și să înțeleg că trebuie să păstrez în jurul meu oamenii buni, oamenii cu adevărat care merită și care îmi sunt alături și mă iubesc cu adevărat”, a declarat actrița în cadrul unui interviu acordat anul trecut.

