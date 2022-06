Vedetele din showbiz acordă o atenție sporită imaginii lor și încearcă uneori diete care le dau bătăi de cap. Simona Gherghe pare să fi găsit însă metoda prin care să își mențină silueta fără mari eforturi. Ba chiar ar fi slăbit cinci kilograme, într-o perioadă scurtă. Prezentatoarea TV a mărturisit că a ales o dietă care nu presupune mese restrictive, însă implică excluderea, pe cât posibil, a cărnii din meniu.

În plus, Simona Gherghe s-ar fi hotărât să se implice mai mult în bucătărie, a eliminat produsele nesănătoase și a ales, în schimb, mâncăruri ușoare, bazate pe fructe și legume.

„Nu sunt vegetariană, dar mă simt mult mai bine dacă mănânc mai rar carne”

„Fac supă de sparanghel, de broccoli, creveți cu sos de usturoi și ulei de măsline, îmi plac foarte mult varza călită, mazărea, ciupercile. Lucruri simple care să nu-mi ia mai mult de trei sferturi de oră cu totul.

Am observat că, dacă îmi gătesc eu, știu exact ce trebuie să folosesc. Mă feresc de condimentele astea cu multe E-uri, știu calitatea uleiului și ce trebuie să folosesc.

(CITEȘTE ȘI: SIMONA GHERGHE S-A VINDECAT DE COVID, DAR REFUZĂ SĂ IASĂ DIN CASĂ. CARE ESTE MOTIVUL)

De asemenea, am început să nu mai consum carne. Nu sunt vegetariană, dar mă simt mult mai bine dacă mănânc mai rar carne”, spunea Simona Gherghe, cu mai multă vreme în urmă, pentru publicația Ring.

Mișcarea are însă și ea importanța ei, pe lângă alimentație.

„Pe la 27 de ani am sesizat pe mine că nu mai puteam să mai mănânc chiar orice și că începeam să mă îngraș. Și atunci am început ușor, ușor în iarna aia să învăț să schiez, mergeam în fiecare weekend la schi, când s-a terminat sezonul m-am apucat de înot, am învățat în vara aia să înot și mi-am obișnuit organismul cu puțin sport. Și de atunci fac tot posibilul să nu-mi lipsească sala”, mărturisea Simona Gherghe.