Dieta cu apă care l-a ajutat pe Tudor de la Fly Project să slăbească 40 de kilograme: „Beau 7-8 litri pe zi”

Tudor Ionescu de la Fly Project ajunsese la o greutate la care nu se mai simțea deloc bine în pielea lui, așadar s-a ambiționat și s-a pus pe treabă!

În ultimii ani, Tudor a dat jos peste 40 de kilograme. Artistul ajunsese la un moment dat să cântărească peste 100 de kilograme, așa că a spus stop și a decis să facă ceva în această privință. S-a resetat din toate punctele de vedere, a adoptat obiceiuri sănătoase și a renunțat la ce-i dăuna.

Pe lângă faptul că a renunțat aproape de tot la carne, hidratarea a jucat un rol foarte important în această schimbare, iar astăzi a rămas cu obiceiul de a bea foarte multă apă. ”Beau șapte-opt litri de apă pe zi. De asta am și slăbit. M-am hidratat mult și bine. Beau jumătate de litru imediat cum mă trezesc”, a povestit Tudor, fiind invitat la o emisiune de radio.

„Cel mai gras am fost la 104 kilograme. Nu țin nicio dietă. Mănânc foarte puțin, cred că e vorba și de stresul de anul ăsta, mi s-a mai și micșorat stomacul. La studio nu mănânc că adorm. E un pic de disciplină. Nu am mai mâncat carne, nu mai mănânc seara, nu mănânc dulciuri, dar pâine mănânc. Beau apă plată”, a povestit Tudor în urmă cu câteva luni.

Tudor Ionescu: ”Acum 4 ani am început procesul de slăbire”

Atunci când a slăbit foarte mult, Tudor a fost asaltat de un val de mesaje pline de răutate. Invitat la o emisiune de televiziune în urmă cu ceva vreme, artistul a vorbit şi despre faptul că a primit un val de comentarii dure, după transformarea prin care a trecut. Internauţii au presupus faptul că acesta are probleme de sănătate, ba chiar au început să îi pună întrebări.

„Nu pot să le spun mesaje răutăcioase, le-aș spune macabre. Unii dintre ei mi-au lăsat comentarii în care scriau că am cancer, acesta a fost cel mai dur mesaj pe care l-am primit”, a declarat artistul la Antena Stars.

În acelaşi timp, artistul a mărturisit faptul că a început procesul de slăbire în urmă cu 4 ani. În urmă cu un an însă, acesta a luat decizia de a renunţa la anumite alimente pe care le consuma foarte des.

„Acum 4 ani am început procesul de slăbire, dar până anul trecut am fost mai mult pe nemâncat carbohidrați, oscilam între 85-87 de kilograme. Astfel că anul trecut mi s-a pus pata și am zis ca trebuie să mai slăbesc. Am început sa fac schimbări în viața mea, să renunț la tot ce îmi face rău. Am eliminat carnea, până anul trecut mancam foarte mult. Toti prietenii mei care au renunțat la carne nu s-au văitat niciodată că se simt rău și am zis să încerc și eu. Este adevărat că am slăbit foarte mult, poate mai mult decât ar fi trebuit. Nu fac sport, dar am zis că o să încerc să fac mișcare. Acum am 60 de kilograme. Tot ce mi se întâmplă este pentru că de un an jumătate am început sa fac schimbări în viața mea”, a mai spus cântărețul.

Sursă foto: Facebook