Dieta-fulger de 3 zile | Alimentul pe care trebuie să-l mânânci ca să slăbești 5 kilograme în 72 de ore

Dieta-fulger de 3 zile. Dacă vrei să scapi de kilogramele în plus într-un mod sănătos, tot ce trebuie să faci este să adaugi strugurii în alimentaţia ta. Pe lângă faptul că te ajută să slăbeşti, strugurii ajută şi la detoxifierea organismului.

Dieta cu struguri poate fi ținută cu struguri proaspeți, consumați ca atare, cu must sau cu smoothie-uri.

Dieta cu struguri promite rezultate de durată și poate fi adaptată în funcție de fiecare persoană în parte. Important este ca dieta să fie ţinută fără abateri pentru ca efectele să apară într-o perioadă scurtă.

CITEŞTE ŞI: DIETA-FULGER PRIN CARE DANA SĂVUICĂ A DAT JOS 5 KILOGRAME PE SĂPTĂMÂNĂ. „TREBUIE SĂ RĂMÂNEM ÎN NIȘTE LIMITE”

Dieta cu struguri se realizează consumând timp de una-două, maximum trei zile între 1,5 şi cinci kg struguri (sau must proaspăt).

De asemenea, cura poate fi adaptată în trei etape.

Cele 3 etape în dieta cu struguri



1. Se incepe cu 0,5 kg struguri (sau 0,5 l must) cu o oră înaintea meselor principale, două-trei zile, apoi, reducându-se treptat celelalte alimente, va creşte aportul de struguri la un kg (sau un litru must) înainte de fiecare masă.

2. Timp de una-două-trei zile se vor consuma numai struguri, două-cinci kg pe zi (sau must, doi-patru litri pe zi), în funcție de toleranţă, fără a forţa sau a face vreun exces.

3. Revenirea la alimentaţia obişnuită se realizează în trepte, consumând două-trei zile câte un kg de struguri sau un litru de must înainte cu o oră de fiecare masă, apoi încă două-trei zile câte 0,5 kg de struguri (sau 0,5 l must) înainte de mese.

Pentru a avea must proaspăt, se poate folosi un storcător de fructe.

Dieta cu struguri, ținută în mod corect poate da rezultate uimitoare într-un timp scurt. Printre cele mai importante beneficii ale acestei diete se numără: slăbire sănătoasă și eficientă, detoxifierea oganismului, optimizarea digestiei, sănătatea sistemului nervos, sănătatea sistemului cardiovascular, sănătatea sistemului imunitar, efect anticancerigen.