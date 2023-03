Dieta incredibilă pe care o țin călugării de pe Muntele Athos. Ce mănâncă, de fapt, cei mai sănătoși oameni din lume

De-a lungul timpului, au existat o mulțime de întrebări cu privire la mâncarea pe care o consumă, de fapt, călugării și preoții. Recent, a ieșit la iveală adevărul despre acest aspect destul de important, iar multe persoane au rămas de-a dreptul șocate.

Călugării de pe Muntele Athos au fost considerați unii dintre cei mai sănătoși oameni din lume, iar motivul este unul singur, duc un stil de viață foarte sănătos. Astfel, cei care aleg calea lui Dumnezeu și își găsesc liniștea pe muntele din Grecia sunt nevoiți să renunțe la un aliment fără de care mulți nu își văd viața.

Ce consumă călugării de pe Muntele Athos

Liniștea de pe Muntele Athos le permite călugărilor să ducă o viață în rugăciune și să se bucure de un stil alimentar foarte sănătos. În cazul în care nu au o problemă de sănătate, urmașii Domnului au o dietă bazată pe orice în afară de carne.

Potrivit ultimelor informații, călugării nu mănâncă foarte mult, având porțiile foarte bine cântărite, deoarece nu își doresc să cadă în păcat și să devină lacomi. După ce au efectuat un studiu de caz, trei scriitori au descoperit că toți cei de pe Muntele Athos au la dispoziție 3 zile în care consumă preparate culinare cu moderație, urmate de alte 3 zile de post, iar în ultima zi a săptămânii au dreptul să consume absolut orice, limita fiind carnea.

„Călugării sunt printre cei mai sănătoși oameni din lume, cu rate foarte scăzute de cancer și aproape fără cazuri de Alzheimer, iar după ani de viață printre ei pot spune că dieta lor joacă un rol important în sănătate.

De fiecare dată mă întorceam de la Muntele Athos cu câteva kilograme mai slabă, mai sănătoasă și pe un ton mai bun, dar niciodată nu am simțit că am făcut un efort sau că am fost lipsit de ceva.

Am testat dieta monahală pe mai multe persoane pentru a vedea dacă este eficientă într-un stil de viață modern. Am slăbit aproape 10 kilograme, toată lumea a slăbit”, au explicat Lottie Storey, Richard Storey și Sue Todd, autori ai cărții „Dieta Muntelui Athos”.

