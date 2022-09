Dieta Lidiei Buble de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici”. La ce alimente trebuie să renunți ca să dai jos 15 kg

Lidia Buble se numără printre cele mai apreciate artiste din România. Nu doar prin talentul său a reuşit să ajungă la sufletele oamenilor, ci şi prin stilul său de viaţă. Artista arată impecabil în prezent şi a devenit în ultimii ani un model pentru multe doamne şi domnişoare. Frumoasa blondina a împărtăşit cu cei care o urmăresc cum a reuşit să slăbească 15 kilograme într-un mod sănătos și sigur. Iată la ce alimente a renunţat.

Lidia Buble a reuşit să găsească reţeta perfectă pentru a se menţine în formă. Deşi la începutul carierei sale a avut ceva probleme cu kilogramele în plus, în prezent este posesoarea unui corp de invidiat. Cântăreaţa a dezvăluit care este secretul.

„Mănânc sănătos, am introdus foarte multe salate în alimentație, consum foarte puțină carne la care adaug, zilnic, câteva ore de sport. Îmi iau, în fiecare zi, aportul de energie din micul dejun. Niciodată nu sar peste cea mai importantă masă a zilei. Pe lânga hidratarea zilnică, cu multă apă, am o alimentație sănătoasă. Consum multe salate, fructe și carne”, a mărturisit Lidia Buble.

CITEŞTE ŞI: LIDIA BUBLE, FĂCUTĂ PRAF LA SUNT CELEBRU, SCOATE-MĂ DE AICI! CRISTI MITREA ŞI GIANI KIRIŢĂ S-AU ALIAT ÎMPOTRIVA EI

Dieta Lidiei Buble de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici”

Lidia Buble face sacrificii pentru a se menţine în formă. Artista consumă foarte puţină carne, face sport zilnic, iar din mediul său nu lipsesc salatele.

„Eu de sărbători nu am mâncat aproape nimic, la modul că acasă la mine toate mâncărurile erau pe bază de carne, iar eu nu mănânc carne. Mănânc foarte, foarte rar și asta se întâmplă cam de două ori pe an, să mănânc șnițel făcut de mama mea sau de soră-mea, Dia. În rest, mănânc doar pește, salată și alte cele, așa că eu am cam făcut foamea de sărbători. În afară de portocale, clementine, mandarine și câteva dulciuri sau paste, nu am mâncat aproape nimic, drept urmare eu încă mă gândesc la mâncare”, a adăugat artista.

Ce salariu încasează Lidia Buble de la Pro TV pentru participarea la ”Sunt celebru, scoate-mă de aici!”

Concurenții sunt supuși unor probe grele în cadrul show-ului „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”. Chiar și prima cină festivă a fost o surpriză totală pentru ei, căci au servit bucate mai puțin obișnuite pentru cultura românească, și anume frigărui de insecte, tarantulă la grătar, ochi de vacă și chiar creier cu mix de gândaci. Iar, timp de două luni, vor trebui să îndure probe similare.

Potrivit informațiilor, fiecare concurent care a semnat un contract pentru apariția în show-ul de la Pro TV este remunerat. În acest sens, Lidia Buble ar fi chiar cea mai bine plătită vedetă. Artista ar încasa lunar săptămânal suma de 5000 de euro.