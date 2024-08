Dieta lui Pescobar. Cum a dat jos 6 kg în 5 zile: „Din clasa a 3 a nu am mai avut 76 kg”

Pescobar a dat lovitura! De data aceasta nu în afaceri, ci pe cântar. Ambiția lui a dat roade, reușind să scape rapid de kilogramele nedorite. N-a ales o metodă tocmai ușoară, ci un proces dificil. A plecat la Mănăstirea Neamț să-și găsească liniștea și să caute alinare, dar și să ia parte la un retreat. Afaceristul a reușit astfel să topească kilogramele, slăbind considerabil într-o perioadă scurtă. Iată secretul lui!

După o vară tumultuoasă, plină de muncă și de petreceri, Paul Nicolau și-a făcut bagajele și a pornit la drum spre Mănăstirea Neamț. Acolo, cunoscutul afacerist a vrut să-și pună gândurile în ordine, să-și găsească liniștea și să ia parte la un retreat.

”E de vis! Doar în liniștea asta poți trece „examenul” acestui post. Abia este începutul postului, dar deja simt în ce atmosferă minunată am ajuns. Mă simt norocos că am prilejul ăsta. Am înțeles ce înseamnă și care sunt beneficiile unui post cu apă. Atât pentru organism, cât și pentru suflet”, scria Pescobar pe Instagram.