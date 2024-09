Diferența de vârstă dintre fiica Ralucăi Moianu și Virgil Boglea, soțul ei. Ce meserie are el

În weekend-ul ce tocmai a trecut a fost zi de marea sărbătoare în familia Ralucăi Moianu, celebra prezentatoare a emisiunii „Iartă-mă”. Mara, fiica acesteia, a făcut pasul cel marea. Aceasta s-a căsătorit cu alesul inimii sale. Mai mult, cei doi miri au anunțat și că urmează să devină părinți. Se pare că relația acestora mergem perfect, în ciuda diferenței de vârstă dintre ei.

Sâmbătă, 28 septembrie, fiica Ralucăi Moianu și alesul său au ajuns în fața ofițerului de Stare Civilă. Cei doi și-au unit destinele în mod oficial, iar relația lor pare că merge forte bine, în ciuda diferenție de vârstă de 14 ani dintre ei. De asemenea, la petrecere, miri au dezvăluit și sexul bebelușului, căci Mara se pare că este însărcinată.

La 19 ani, fiica Ralucăi Moinau a făcut un pas important în viața ei. Aceasta a spus cel mai important „Da”, iar în acest weekend s-a căsătorit cu Virgil Boglea (33 de ani), bărbatul cu care are o relație de ceva timp. Cei doi au făcut cununia civilă, iar la petrecere au mai avut de făcut un anunț important pentru apropiați.

Se pare că Mara nu doar că s-a căsătorit, dar urmează să devină și mămică. Aceasta este însărcinat, iar acum a dezvăluit și sexul bebelușului. La petrecerea de după cununie, cei doi viitori părinți au anunțat că în familia lor o să vină un băiețel. Veștile cele mari au bucurat pe toată lumea, mai ales pe Raluca Moianu, care a distribuit în mediul online câteva imagini de la fericitul eveniment.

„Ea e totul pentru mine. My Precious. Să fiţi fericiţi! Să vă iubiţi mereu!”, a scris, pe Facebook, Raluca Moianu.

Fiica Ralucăi Moianu are 19 ani, iar cel care i-a devenit soț are 33 de ani. Între cei doi există o diferență de vârstă de 14 ani, însă care nu se simte deloc. Virgil Boglea este avocat și se pare că și soția lui îi va urma exemplul și a ales să studieze la Facultatea de Drept din București.

Însă, după finalizarea studiilor, Mara nu își dorește să fie avocat, ci magistrat. Dar, mama acesteia visează ca tânăra să ajungă notar, pentru a avea o viață ceva mai relaxată și lipsită de griji.

„Mara este acum studentă la Universitatea București, la Facultatea de Drept a dat. Așa a vrut ea, așa am făcut. S-a integrat rapid, foarte repede. Are niște colegi de an foarte buni, cu care se înțelege bine.

Mara își dorește să ajungă magistrat, dar eu vreau să ajungă notar mai degrabă, pentru a avea o viață mai liniștită. Ce își dorește ea este multă bătaie de cap, procese peste procese și tot așa”, declara Monica Moianu.