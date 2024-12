Din ce câștigă își câștigă traiul Cristina Ich, de fapt. Ce afacere are logodnica fiului lui Don Pepe

Cristina Ich este una dintre cele mai cunoscute figuri din mediul online românesc, cu o comunitate de peste 925.000 de urmăritori pe Instagram. Într-o industrie unde competiția este acerbă, Cristina a reușit să își creeze un brand personal puternic, care îi aduce venituri considerabile din multiple surse.

După ce a renunțat la Facultatea de Medicină, a ales să își urmeze pasiunea pentru lumea digitală, devenind un nume de referință în peisajul influencerilor din România. Activitatea ei principală constă în campanii de promovare pentru diverse branduri, desfășurate pe Instagram. Cu toate acestea, succesul său financiar nu se rezumă doar la aceste colaborări, ci este susținut și de alte inițiative.

Recent, Cristina Ich și-a extins orizonturile în lumea afacerilor prin lansarea propriului brand de cosmetice. Această linie include produse precum BB cream, cu un preț de 197 de lei, și concealer, disponibil la 149 de lei. În curând, gama se va mări cu alte articole, cum ar fi creioanele de buze, consolidând poziția vedetei pe piața cosmeticelor. Acest pas strategic îi oferă o stabilitate financiară și îi diversifică sursele de venit, demonstrând că nu se bazează exclusiv pe platformele de social media.

În plan personal, viața Cristinei este deseori sub lupa publicului, fiind un subiect frecvent de discuții în mediul online. Vedeta are un băiețel, Noah, dintr-o relație anterioară cu Alex Pițurcă, fiul fostului antrenor Victor Pițurcă. În prezent, trăiește o nouă poveste de dragoste, care a atras, la rândul ei, atenția internauților. Actualul partener al Cristinei este fostul soț al uneia dintre prietenele sale, fapt ce a stârnit controverse în rândul urmăritorilor.

Cu toate acestea, Cristina a ales să clarifice situația, menționând că relația lor a început după ce ambii au trecut prin divorțuri, iar criticile nu îi afectează deciziile. De ziua ei de naștere, petrecută recent la Amsterdam, influencerița a fost cerută în căsătorie.

„Povestea nu are nicio legătură cu realitatea. (…) Nu prea îmi place să mă explic, mai ales viața personală. Nu îmi place să apar la TV, nu îmi place să vorbesc despre viața personală. (…) Legat de prietenie. Că am furat, că am făcut, că am dres. Eu și Bianca am colaborat profesional și am făcut parte din același cerc de prieteni. O admir foarte mult pentru creativitatea, spiritul ei, mi se pare că este un om foarte frumos, am apreciat-o și o apreciez în continuare.

În momentul în care a devenit o femeie liberă, la fel și el, că nu a devenit doar ea, a devenit și el, printr-un schimb de mesaje cordiale, pentru că noi ne cunoșteam, ne-am apropiat și am ajuns la o poveste de iubire pe care o trăim acum. Nu sunt nici prima, nici ultima femeie căreia i se putea întâmpla asta”, a declarat Cristina Ich la „Un show păcătos”.