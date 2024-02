Din ce face bani Alexandra Harra, fiica faimoasei prezicătoare. Tânăra i-a dăruit mamei sale, Carmen, o nepoată superbă

Carmen Harra (67 de ani) se bucură de un succes fabulos în America. Totuși, dincolo de partea profesională, clarvăzătoarea are și un alt motiv de mândrie, fiica ei, Alexandra (36 de ani). Tânăra se descurcă foarte bine peste Ocean. Mai mult decât atât, o-a dăruit mamei sale și o nepoată superbă.

Alexandra Harra a moștenit atât frumusețea, cât și ambiția de la mama sa. Cele două chiar lucrează împreună la diverse proiecte. Tânăra a atras chiar și atenția presei din America atunci când a scris, alături de cea care i-a dat viață, cartea „Comitted”. Fiica lui Carmen Harra a fost inspirată de cariera mamei sale.

Citește și: CARMEN HARRA, PREVIZIUNE SUMBRĂ DUPĂ CE REGELE CHARLES A FOST DIAGNOSTICAT CU CANCER. CINE VA PRELUA TRONUL REGATULUI UNIT

Alexandra Harra îi calcă mamei sale pe urme și este consilier de relații în cuplu. Încă din copilărie, prin prisma profesiei lui Carmen Harra, a auzit mii de povești ale oamenilor și a reușit să învețe tehncii importante de terapie. Astfel că acum gestionează afacerea familiei, oferindu-le celor care au nevoie îndrumare de specialitate.

„Alexandra își dorește să le ajute pe tinerele femei să-și descopere valoarea și drumul în viață. Este editorialist la Huffington Post, RelationshipHeadquarters.com și la alte publicații de specialitate.

Este coautoarea cărții The Karma Queens Guide to Relationships, iar cea mai nouă carte pe care a scris-o împreună cu mama ei, Committed: Finding Love and Loyalty, se bucură deja de succes peste Ocean.”, a scris presa americană despre Alexandra.