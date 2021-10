Din ce face bani Petrică Mâțu Stoian! Ce afacere are cântărețul de muzică populară

Muzica nu este singura pasiune a artistului Petrică Mâțu Stoian! Cântărețul de muzică populară reușește să își rotunjească veniturile cu ajutorul afacerii pe care o are. Cu ce se ocupă în prezent acesta?

Petrică Mâțu Stoian își menține, de ani de zile, pasiunea vie, și anume muzica. Însă, între timp, cântărețul de muzică populară a descoperit și o altă pasiune din care reușește să strângă bani. La vârsta de 61 de ani, Petrică Mâțu Stoian a ales să facă și altceva, pe lângă muzică, pentru a-și mai rotunji veniturile și pentru a petrece mai mult timp alături de familie.

„Toată viaţa, muzica a fost pe primul plan, acum aş dori să las locul tinerilor şi să mă bucur şi eu mai mult de vacanţe. Vreau să mă plimb prin locuri prin care nu am apucat să merg. Eu iubesc ţările arabe şi când mă ridic din pat mă uit către răsărit, nu către apus. Nu am fost în Germania şi nici nu o să ajung vreodată, nu am chemare. Nici în SUA nu am fost. Îmi doresc până şi la Moscova să merg cu trenul, să colind, să ştiu ce este prin lume. Mi-aş dori să văd ce au văzut alţii”, a povestit Petrică Mâțu Stoian, scrie Impact.ro.

Vezi și DETALIILE DIN VIAȚA LUI PETRICĂ MÂȚU STOIAN! DE CE CÂNTĂREȚUL A FOST ARESTAT: ”NU AVEAM FEREASTRĂ, NIMIC”

Vezi și: DE NECREZUT! CÂȚI BANI CERE PETRICĂ MÂŢU STOIAN CA SĂ CÂNTE LA O NUNTĂ ÎN 2021!

Ce afacere are Petrică Mâțu Stoian?

Astfel că, artistul și-a încercat norocul în domeniul agriculturii și cultivă căpșuni în satul său natal Isverna, din județul Mehedinți. Căpșunile acestuia sunt bio, nu le stropește cu pesticide, iar recolta o vinde en-gros: ”La Isverna este o zonă de munte, unde am casa părintească, iar căpşunile se fac mai greu. Culegem chiar şi în luna septembrie. Părinţii mei au murit, iar de acest lucru (n.r. – de afacere) se ocupă o nepoată. I-am spus la un moment dat «hai să punem căpşuni» şi aşa a rămas. La munte, unde atmosfera este mai rece, nu prea se coc în mai, se fac mult mai târziu”.

Sursă foto: captură video Youtube