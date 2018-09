Din păcate, e adevărat! Actrița Marinela Chelaru suferă de o boală cumplită: „Voi muri, mă duc la Dumnezeu”

În urmă cu șase luni, Marinela Chelaru a fost operată în urmă cu aproape jumătate de an după ce a suferit un infarct. Însă după atâtea luni, actrița se simte din ce în ce mai rău ți se confruntă cu mari probleme de sănătate.

În ciuda faptului că a trecut aproape jumătate de an de când a suferit o intervenție chirurgicală, Marinela Chelaru se simte în continuare rău. Actrița și-a pierdut nădejdea și crede că, în scurt timp, starea ei de sănătate se va înrăutăți și nu va mai putea fi salvată din ghearele morții. (CITEȘTE ȘI: CLIPE CUMPLITE TRĂITE DE MARINELA CHELARU! CUM SE SIMTE ACUM VEDETA: ”MI-A LUAT-O PITPALACUL PE LOC!”)

”Acum mă simt mai rău decât după operație am făcut infarct și am făcut operație pentru că acum mă uitam de sus de la voi. Am tensiune mare, îi spuneam și doctoriței, îmi zicea că sunt atacuri de panică, eu nu sunt plângăcioasă. Și mie mi se pare aiurea să am puseuri de tensiune, iau medicamente. Mi-a fost un rău de moarte, nu știu cum e când mori. E groasă, asta e, mă duc și aia e. Voi muri, voi muri, mă duc la Dumnezeu.”, a spus Marinela Chelaru în cadrul unei emisiuni TV.

Marinela Chelaru are un aparat montat în dreptul inimii

Marinela Chelaru a dezvăluit, de asemenea, că are un aparat montat în dreptul inimii, care îi monitorizează în permanență organul vital, iar rezultatele înregistrate de dispozitiv sunt analizate în cadrul unei clinici din America. (VEZI ȘI: DRAMA ACTRITEI DE COMEDIE MARINELA CHELARU “MI-A EXPLODAT TIROIDA! AM CREZUT CA TRAIESC INTR-UN COSMAR”)

”Aparatul pe care îl port acum este din partea unei clinici din America. Mă monitorizează și îmi trimit rezultatele. Doctorița mi-a spus să mă duc la un psihiatru, acum mă face și nebună. Am fost cuminte, am luat toate pastilele. M-am dus cu bărbatu-meu la alimentară și îmi scade tensiunea din senin.”, a mai spus Marinela Chelaru.