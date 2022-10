Dinu Gheorghe, specialistul ProSport, povesteşte cum a ajuns Sabin Ilie să facă parte din echipa Rapidului: „Am mers să mâncăm la un restaurant…”

Dinu Gheorghe, specialistul ProSport, a povestit o întâmplare amuzantă ce îi are în prim-plan pe George Copos şi Sabin Ilie, în perioada în care sportivul a fost transferat la Rapid. Iată cum a ajuns, de fapt, jucătorul în echipă.

În 2004, Dinu Gheorghe era preşedintele clubului, iar împreună cu Răzvan Lucescu care era antrenorul principal, încercau să ducă echipa spre victorii. Singurul impediment la acel moment era faptul că nu prea aveau jucători.

Norocul a fost de partea lor, iar într-o seară l-au întâlnit pe Sabin Ilie la un restaurant celebru din Bucureşti. Până la semnarea contractului, cei doi aveau nevoie şi de aprobarea lui George Copos, cel care era patronul echipei la acea vreme. Partea amuzantă a discuţiei lor abia acum vine. În momentul în care Dinu Gheorghe i-a spus cum şi unde l-a întâlnit pe Sabin Ilie, omul de afaceri a avut o reacţie neaşteptată.

Cum a ajuns Sabin Ilie să facă parte din echipa Rapidului

„În 2004, venisem la Rapid împreună cu Răzvan Lucescu. El antrenor principal, eu preşedintele clubului, după un an în care Rapidul ratase obiectivul, calificarea într-o Cupă Europeană. Foarte mulţi jucători care fuseseră aduşi în anul precedent au plecat de la echipă şi rămăsesem efectiv cu un lot de vreo 12, 13 jucători cu care am plecat în pregătirea de vară. Înainte de începerea campionatului cu vreo două săptămâni, eu cu Răzvan eram preocupaţi, frământaţi pentru că nu găseam soluţii… mai ieşeam seara la masă împreună şi într-una din seri am mers să mâncăm la un restaurant din Bucureşti, Casa di David. Acolo ne-am întâlnit cu Sabin Ilie, un jucător care atunci nu avea contract… L-am întrebat aşa printre rânduri „Şi… n-ai vrea să încerci să vii la Rapid? Chiar dacă ai jucat la Steaua, vom găsi o soluţie ca lumea să te agreeze”. A zis „Mai vorbim, dacă sunteţi interesaţi cu plăcere”.

A doua zi, la întâlnirea zilnică cu domul Copos legată de Rapid, am abordat subiectul, i-am spus „Uite am putea să îl aducem pe Sabin Ilie, este un talent real, are calitate, are o vârstă care ne poate ajuta, nu avem jucători, ar fi util”.

Atunci Copos întreabă „Dar ce e cu el?”. Zic „Uite la Casa di David am vorbit cu el…” şi Copos mă întreabă „Dar ce echipă e asta? În Mexic, unde e echipa asta? De unde îl aduceţi pe Sabin Ilie?”

Dinu Gheorghe: Nu domnule, este un restaurant în Bucureşti.

George Copos: Păi voi luaţi jucători de la cârciumă?

Dinu Gheorghe: Luăm şi de la cârciumă ce să facem…”, a povestit Dinu Gheorghe, specialistul ProSport.

