Marius Mitran, destăinuiri hazlii despre Titus Ozon. Ce a pățit fostul fotbalist pe vremea când juca la Rapid

Marius Mitran, jurnalist sportiv și editorialist ProSport, a făcut o serie de mărturisiri hazlii despre Titus Ozon, de pe vremea când era jucător la Rapid! Iată detaliile mai jos, în articol!

Titus Ozon a jucat pentru Rapid în perioada 1959 -1964. La vremea respectivă, fostul fotbalist era pasionat și de comerț. Marius Mitran, jurnalist sportiv și editorialist ProSport, a povestit o situație amuzantă prin care a trecut, pe-atunci, sportivul.

”E o întreprindere interesantă asta, să ne amuzăm. O să vorbim un pic despre unul dintre marii fotbaliști români pus, după părerea mea, pe nedrept în umbră, pentru că el trebuia să fie lângă Hagi, Dobrin și Balaci. Între geniile fotbalului românesc. Mă refer la Titus Ozon. Un om crescut în Obor, are și un bust vis-a-vis de Gara de Est, ridicat de oborenii lui. Titus Ozon are multe povești amuzante, are și dramele carierei lui. Este singurul fotbalist român care a pierdut toate finalele în care a jucat. Patru finale de Cupa României, cu Progresul, cu Dinamo și cu Rapid, le-a pierdut pe toate. Dar un mare internațional și un om căruia îi plăcea comerțul”, a început Marius Mitran seria mărturisirilor.

Titus Ozon și întâmplarea hazlie cu milițianul de la vamă

Chiar dacă dragostea lui era fotbalul, Titus Ozon era pasionat și de comerț. Pe vremea când juca la Rapid, acesta a mers în Turcia pentru a lua cafea. Pentru că la vremea respectivă nu aveai voie să intri în țară cu boabe de cafea, Titus Ozon a avut parte de o situație hazlie la vamă, când voia să intre în țară.

”La un moment dat, vine din Turcia, era jucător la Rapid, și, cu doi saci de cafea. La vamă este oprit, cafeaua era prohibită, nu aveai voie să introduci cafea în țară. Și, milițianul care îi desface sacii, întreabă nervos: «Ce aveți aici, domnule?». La care îi răspunde liniștit: «Mâncare pentru găini. Știți, eu cresc găini acasă, sunt din Obor»; «Cum pentru găini? Că aici e cafea». La care el zice: «Tovarășe milițian, eu asta am, asta le dau, mănâncă, bine, nu mănâncă, nu am ce să le dau»”, a continuat să povestească jurnalistul sportiv Marius Mitran.

Titus Ozon s-a stins din viață la data de 24 noiembrie 1996. A ratat patru finale ale Cupei României: în 1954 (Dinamo), 1958 (Progresul), 1961 şi 1962 (ambele cu Rapidul).

Întregul moment poate fi urmărit aici: