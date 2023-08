Dinu Maxer iubește din nou după despărțirea de Deea Maxer. CANCAN a avut dreptate! Femeia care i-a furat inima a avut parte de o dedicație într-un decor inedit

În urmă cu doar câteva luni, Dinu Maxer venea cu un anunț ce a uimit multă lume. Bărbatul anunța divorțul după o relație de 18 ani. După separarea de Deea, artistul a încercat să își refacă viața amoroasă, însă, inițial, nu a prea avut noroc. Dar acum, se pare că Dinu Maxer și-a găsit liniștea în brațele Magdalenei Chihaia, cea despre care până nu de mult susținea că este doar o prietenă. Însă, artistul pare că nu se mai ascunde și a publicat în mediul online prima fotografie de cuplu.

În urmă cu doar câteva zile, CANCAN.RO dezvăluia apropierile „suspecte” dintre Dinu Maxer și Magdalena Chihaia. Cei doi au petrecut o noapte întreagă unul în compania celuilalt, în unul din cluburile de fițe de pe litoral. Gesturile, dansurile și atingerile dintre cei doi erau destul de grăitoare, iar acum pare că totul se confirmă, Dinu Maxer făcându-i o urare specială coregrafei cu care a petrecut la Loft.

Dinu Maxer iubește din nou

După ce a fost surprins petrecând o seară întreagă alături de Magdalena Chihaia, Dinu Maxer s-a arătat rezervat în declarații. Deși până de curând a vorbit deschis despre viața lui sentimentală, după episodul cu pricina a precizat că viața lui personală „este momentan secretă”. Însă, a admis că de ceva timp se află într-o nouă relație, dar și-a dorit să țină totul departe de ochii curioșilor. Chiar și așa, Dinu Maxer a oferit un mic indiciu și a dezvăluit că noua sa parteneră este brunetă, la fel cum este și Magdalena Chihaia.

„Viața mea personală momentan e secretă. Da, îmi place cineva în acest moment. Am cunoscut-o dinainte să plec la mare. Am știut cum să ne ferim până acum. Nu am ieșit din tipar, am zis că-mi plac brunetele. Am decis amândoi să nu mai declar nimic. Nu vrem să se știe. Suntem de ceva vreme împreună și nu s-a aflat!”, ne-a declarat Dinu Maxer.

Acum, însă, se pare că Dinu Maxer nu mai ține lucrurile secrete și a oferit tuturor un indiciu clar. Artistul a postat în mediul online o fotografie în care apare alături de Magdalena Chihaia. I-a urat „La mulți ani” coregrafei, având în vedere că pe aceasta o mai cheamă și Maria și și-a sărbătorit astăzi ziua de nume.

Postarea lui Dinu Maxer pare destul de evidentă și cel mai probabil pentru doar o simplă prietenă nu ar fi făcut un asemenea gest. Imediat cum au văzut fotografia, fanii din mediul online ai artistul s-au entuziasmat și au tras concluziile. Aceștia chiar i-au felicitat pe cei doi și au spus că formează un cuplu frumos. Rămâne de văzut când Dinu Maxer va oficializa relația și va vorbi despre noua poveste de iubire din viața lui.

