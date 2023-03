Dinu și Deea Maxer, dezvăluiri neștiute. Ce drame le-au marcat destinul celor doi: “Adevărata problemă este că nici în momentul de față …”

Deea și Dinu Maxer au lăsat pe toată lumea cu gura căscată după ce au luat decizia de a merge pe drumuri separate. Deși păreau un cuplu fericit, se pare că mariajul lor a ajuns la final. Cei doi nu au avut o viață ușoară, deși întotdeauna au încercat să depășească cu brio toate obstacolele. Despre dramele care le-au marcat viața, puțini au știut până acum.

Dinu Maxer și-a pierdut fratele într-un accident de tramvai

Dinu Maxer s-a afișat întotdeauna în spațiul public cu zâmbetul pe buze, însă în adâncul sufletului, acesta ascunde o mare dramă. Fostul solist al trupei AXXA era doar un adolescent atunci când fratele său a murit într-un accident de tramvai. Cântărețul avea 14 ani și se pregătea să dea examenul de capacitate, în momentul în care fratele său, în vârstă de 10 ani s-a stins din viață. Totul s-a întâmplat în anul 1988, iar Dinu nu a uitat nici acum ziua în care a avut loc tragedia.

„Bunica a vrut să se ducă să cumpere pâine și el a zis: ”Nu, mă duc eu”. Având treabă, țin minte că spăla, l-a lăsat, i-a dat banii și au trecut ore și el nu s-a mai întors. Eu învățam pentru treaptă, treceam clasa a IX-a. Eu n-am ieșit după el decât în momentul în care s-a înserat. Problema adevărată este că nici în momentul de față noi nu știm ce s-a întâmplat și nu știm care este adevăratul vinovat”, a povestit Dinu Maxer în urmă cu doi ani, conform Wowbiz.ro.

Deea Maxer nu mai poate avea copii

Nici Deea Maxer nu a avut un destin prea fericit. După ce i-a dat naștere fiicei sale, Maysa, în urmă cu 3 ani, dansatoarea a fost nevoită să își lege trompele, iar astfel a ajuns să nu mai poată avea copii.

„După nașterea Maysei, am hotărât împreună cu doamna doctor, am luat decizia de a-mi lega trompele, pentru că mi-a spus că nu mai pot să țin o a treia sarcină din cauza celor două cezariene pe care le am. Asta înseamnă două incizii pe uterul meu care s-a subțiat și nu ar mai putea să țină o a treia sarcină, pentru că există riscuri foarte mari și nu as mai putea să țin eu o a treia sarcină”, a povestit Deea Maxer la Antena Stars.

Se pare, totuși, că mai există un motiv pentru care fosta parteneră a lui Dinu Maxer nu mai poate rămâne însărcinată. Chiar în timp ce era gravidă, aceasta a suferit o hemoragie.

„Un alt motiv a fost faptul că în timpul cezarianei cu Maysa, am avut o hemoragie neașteptată, pentru că am varice pe organele interne, iar dacă o cezariană ar fi trebuit să dureze 45 de minute, a mea a durat aproape trei ore. Dar pentru că Dinu a fost alături de mine în sala de operație, iar doamna doctor a reușit să îmi ducă operația la capăt, să mă închidă și să nu am, iată, complicații de atunci și până acum, pentru că am zis, au trecut aproape 2 ani”, a mai spus Deea.

