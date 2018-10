Dinu Todoran, recunoscător „„Fălcosului”: „Am un sprijin absolut în el!”

Dinu Todoran, antrenorul principal al formației FC Voluntari, a recunsocut la finalul primei victorii obținute de ilfoveni în acest sezon a Ligii I, scor 4-0 cu Concordia Chiajna, că prezența pe bancă lângă el la acest meci a managerului general Ioan Andone a contat enorm în economia partidei.

„Mă bucur că am marcat patru goluri, nu am marcat până acum patru goluri, dar la fiecare meci noi am avut ocazii, dar azi ne-a intrat. Mă bucur încă o dată că lumea vorbea de nea Ando că să vină. Eu mi-am dorit de prima dată să vină dânsul, pentru că eu am învăţat de la dânsul şi am un sprijin în el cu absolut totul”, a declarat Dinu Todoran, tehnicianul ținând să-l laude și pe Căpățână care a marcat un eurogol: „E un jucător talentat, eu l-am avut şi la liga a treia şi îl jucam în sistem 4-3-3, îl foloseam inter. Împreună cu nea Ando am discutat, i-am explicat şi mă bucur până la urmă că împreună am decis să îl băgăm pe Căpăţână”.

În derby-ul Ilfovului gazdele au marcat de două ori în prima repriză, prin Igor Armaş şi Richard Gadze. Spectaculos a început şi repriza a doua pentru FC Voluntari. Mihai Căpăţână a înscris pentru 3-0 cu o execuţie de excepţie. Nathan Kabasele a stabilit scorul final în minutul 89, 4-0, prima victorie a celor de la FC Voluntari din acest sezon.

Cu cele trei puncte câștigate Voluntariul a acumulat 8 puncte, a egalat Hermannstadt în clasament, dar a rămas pe ultimul loc având un golaveraj inferior.

De partea cealaltă Chiajna a rămas pe locul 10 cu 14 puncte acumulate.