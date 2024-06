Discursul unei eleve din Arad a devenit viral, după absolvirea liceului. Iulia, șefă de promoție, și-a lăsat dascălii fără cuvinte: ”Am realizat abia acum cât timp am pierdut”

O elevă a stârnit numeroase reacții în mediul online, după ce a ținut un discurs impresionant în fața profesorilor, a colegilor ei și a părinților, la festivitatea de absolvire a Colegiului „Mihai Viteazul” din Ineu, județul Arad. Iulia a rămas cu un gust amar, după finalizarea studiilor și a ținut să vorbească despre experiența ei reală legată de școală. Vorbele tinerei au provocat o avalanșă de comentarii pe internet!

Iulia, șefa de promoție de la Colegiul „Mihai Viteazul” din Ineu, a avut un discurs interesant la festivitatea de absolvire de la sfârșitul liceului. Tânăra a împărtășit cu profesorii ei, părinții și colegii care se aflau în sală, experiența reală prin care a trecut în cei patru ani petrecuți la liceu. Nu a fost un discurs clasic, de mulțumire, ci unul sincer și direct prin care a dezvăluit că a pierdut mult timp în care a căutat validare academică ori notele mari.

Apariția elevei a fost filmată, apoi postată în mediul online de către Sorin Constantinescu. Vorbele Iuliei au fost apreciate de o țară întreagă, după cum se poate vedea în online: videoclipul a adunat 17.000 de aprecieri și peste 2,8 milioane de vizualizări. Discursul ei a devenit viral și a stârnit foarte multe reacții.

„Astăzi vreau să împărtăşesc cu dumneavoastră o perspectivă diferită asupra anilor de liceu. Poate că nu e discursul clasic de mulţumire şi celebrare, dar este unul sincer şi reflectă în mod real experienţele mele. Am petrecut ani învăţând pentru note şi validare academică şi am realizat abia acum cât timp am pierdut. Ce m-a învăţat şcoala?

Să mă conformez, să mint, să-mi şterg cu buretele personalitatea şi să mă ascund în spatele unor standarde absurde. Şcoala ar trebui să fie un sprijin, nu un obstacol. Nu voi mulţumi sistemului care m-a dezamăgit. Vreau să-i celebrez pe acei dascăli care au dat o bucăţică din ei de fiecare dată când s-au aşezat la catedră şi care au fost mereu acolo pentru noi”, a spus Iulia, în fața tuturor.