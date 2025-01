Divorț cu scandal și demersuri disperate! Vedeta de la ”Neața cu Răzvan și Dani”, în război total cu fostul soț!

Ruxandra Luca, cunoscută din echipa matinalului „Neața cu Răzvan și Dani” de la Antena 1, pentru că aduce în fiecare dimineață o notă de optimism pentru părinții din fața micilor ecrane, este acum prinsă într-o adevărată furtună personală. Departe de a trăi o viață perfectă, așa cum pare pe Instagram, Ruxandra trece printr-un divorț dureros, după aproape 20 de ani de relație, și o luptă legală aprinsă pentru cei trei copii ai ei.

Totul a început pe 30 decembrie 2024, când Ruxandra a postat un mesaj misterios pe Instagram, lăsându-și fanii să înțeleagă că a trecut printr-o perioadă extrem de dificilă.

”Fata asta, care pare foarte bine așa și sigură pe ea, a avut un an greu. Poate cel mai greu din viața ei. Un an în care a avut loc o schimbare uriașă. Dureroasă, de mult gândită și așteptată. Totuși… neașteptată”, spunea vedeta, sugerând că ceva major s-a întâmplat în viața ei personală. Despărțirea de partenerul ei de viață, cu care a fost într-o relație de aproape două decenii, a fost inevitabilă…

În ciuda aparențelor, Ruxandra Luca a dus o viață privată destul de discretă, însă presărată cu multă nefericire în ultima perioadă. Deși foarte activă pe rețelele de socializare, nu a făcut niciodată publice prea multe detalii despre viața sa amoroasă.

Au început războiul pentru copii

Se pare că despărțirea nu a fost una amiabilă. Ruxandra Luca a dat startul unei lupte legale împotriva fostului soț, solicitând instanței (Judecătoria Cornetu) să stabilească regimul de vizite, custodia celor trei copii și toate aspectele legate de educația și îngrijirea lor. Este clar că despărțirea a fost furtunoasă, iar vedeta de la Antena 1 se află acum într-un război pentru a obține ceea ce consideră că este dreptul său.

În același mod surprinzător, Ruxandra a cerut și o ordonanță președințială, o măsură urgentă care poate fi aplicată imediat, chiar înainte de finalizarea întregului proces. Ordonanța președințială se referă la măsuri imediate ce pot afecta drepturile părintești și interesul copilului. Cazul Ruxandrei este unul deosebit de complex, iar această solicitare sugerează că vedeta nu mai poate aștepta și că situația este destul de gravă.

„Am momente în care simt că e sfârșitul lumii…”

Mesajul postat de Ruxandra pe Instagram la începutul acestui an a fost un alt semnal clar al turbulențelor emoționale prin care trece.

”Am momente și zile în care simt că e sfârșitul lumii, altele în care îmi este mai bine. Azi am văzut lumina în diverse forme și parcă am respirat altfel”, spunea Ruxandra, exprimându-și atât frustrarea, cât și speranța într-un viitor mai bun. În ciuda tuturor greutăților, vedeta pare să găsească forța de a merge mai departe pentru cei trei copii ai săi.

