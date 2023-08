Divorțul de Dinu nu e de ajuns pentru Deea Maxer! A mai luat o decizie radicală. Iubitul i-a fost alături

În urmă cu aproape jumătate de an, Deea (33 de ani) și Dinu Maxer (49 de ani) au decis să pună punct căsniciei lor. Vestea a luat prin surprindere pe toată lumea, mai ales că cei doi păreau să aibă relația perfectă. Deea a trecut însă cu bine peste acel moment greu și și-a refăcut viața alături de un alt bărbat. În plus, ea este hotărâtă să facă mai multe schimbări radicale în viața sa. Recent, ea și-a surprins fanii cu o nouă decizie radicală.

Vestea divorțului dintre Deea și Dinu Maxer a produs un val de uimire în rândul fanilor dar și a presei. Timp de 18 ani, cei doi au trăit o frumoasă poveste de dragoste, având împreună și doi copii. Certurile și neînțelegerile repetate au măcinat iubirea lor, astfel că au decis să meargă pe drumuri diferite.

Schimbare radicală pentru Deea Maxer. Bruneta și-a surprins fanii cu noul ei look

În ultimele luni, Deea nu a lăsat să se vadă că ar suferi prea mult după divorțul de Dinu Maxer. Din contră, ea a devenit extrem de activă pe rețelele de socializare, unde postează aproape zilnic fotografii, melodii și diferite mesaje motivaționale. În plus, Deea Maxer și-a refăcut viața alături de Robert Drilea, bărbatul care se pare că o face cu adevărat fericită. Mai mult, ea este hotărâtă să facă mai multe schimbări radicale. Recent, Deea și-a șocat fanii cu noul ei look. Mai exact, ea și-a vopsit părul blond, însă nu în tot capul, ci un simplu balayage. Schimbarea a fost binevenită, deoarece Deea afișează un zâmbet larg în postarea sa de pe Instagram în care le-a prezentat fanilor noul look.

Cum l-a cunoscut Deea Maxer pe Robert Drilea

În cadrul unui interviu, Deea Maxer a mărturisit că l-a cunoscut pe Robert Drilea într-un moment extrem de dificil din viața ei. Totodată, bruneta s-a arătat deranjată de faptul că mulți oameni o judecă greșit și susțin că s-a implicat mult prea repede într-o nouă relație. În plus, Deea a subliniat că Robert și-a câștigat dreptul de fi aproape de copiii ei.

„L-am cunoscut pe Robert, probabil, în al doilea cel mai dificil moment al vieții mele. Gurile rele spun că m-am aruncat cu capul înainte într-o relație care nu o să funcționeze. Oamenii îmi scriu în mesaj lucrul ăsta și mă afectează, pentru că le-am permis oamenilor să își dea cu părerea mai mult decât ar trebui. Consider că fiecare dintre noi simte omul și ia hotărârile despre cum consideră, spre binele, bineînțeles, și al copiilor săi, ceea ce și eu am făcut. Când l-am cunoscut pe Robert, am simțit că și-a câștigat, în timp, dreptul de a fi aproape de copiii mei”, a spus Deea Maxer, în cadrul emisiunii Teo Show.

