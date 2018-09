Doctorul din cușcă s-a combinat cu ”Dora Bombardiera”, iar noi avem dovada!

Medicul care a făcut senzație în sporturile de contact s-a combinat cu o super-bunăciune. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă cele mai hot imagini cu ”Dora Bombardiera”, femeia care l-a ”îmblânzit” pe cel supranumit “doctorul din cușcă”.(Super oferta de angajare) Atenție, galerie foto interzisă minorilor. (CITEȘTE ȘI: EXCLUSIV! EA I-A LUAT LOCUL BIANCĂI DRĂGUŞANU!)

Nicolo Bonati, supranumit ”doctorul din cușcă” este unul dintre cei mai buni luptători de MMA din România. Medicul care a făcut senzație în sporturile de contact se iubește cu o veritabilă bombă-sexy. ”Dora Bombardiera” este blondina care a reușit să-l cucerească pe renumitul sportiv. (Cât câștigi dacă faci videochat?)Dacă, atunci când se află în cușcă, este un veritabil tiran și nu își iartă adversarii, atunci când se află în compania focoasei blondine, Nicolo Bonati se transformă într-un adevărat mielușel.(NU RATA, AICI: ”PRINȚUL CRIPTOMONEDELOR” CUCEREȘTE DUBAIUL)

Zilele trecute, CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, i-a întâlnit pe cei doi îndrăgostiți în cel mai luxos club de pe malul lacului Herăstrău, acolo unde Nicolo Bonati și-a tratat iubita ca pe o prințesă. Cu toate că era îmbrăcată lejer, ”Dora Bombardiera” a reușit să atragă toate privirile cu farmecul ei. (CITEȘTE ȘI: GIGI BECALI A AJUNS LA PROCES CU FINUL LUI REGHECAMPF)

Nicolo Bonati, o carieră de succes

Născut în iulie 1990, italo-românul Nicolo Bonati a jucat mai mulţi ani hochei, iar sporturile de contact i-au făcut cu ochiul încă de pe când avea doar șapte ani. A trecut prin judo, jiu-jitsu, box, oprindu-se în cele din urmă la artele marţiale mixte.(Scapă de grija banilor, îți plătim 5.000$ lunar!)”M-am îmbolnăvit de MMA prin anii ’90 când căutam cu disperare casete video cu gale UFC sau Cage Fighting. Pe vremea aia accesul la informaţia de tipul ăsta era mai dificil”, îşi aminteşte Bonati.

Bonati, vicecampion mondial

În 2014, Bonati a devenit vicecampion mondial de MMA la categoria grea. Campionatul Mondialul de MMA pentru amatori este organizat la Las Vegas sub patronajul promoţiei UFC, cea mai puternică organizaţie de profil din lume.(Cat castigi la un studio de videochat din Bucuresti) ”La fel ca în medicină, și în cușcă trebuie să fii pregătit să faci față oricărei provocări. Responsabilitatea este comparabilă, când sunt în halat am grijă de alții, când îmi pun mănușile și intru în cușcă, am în primul rând grijă de mine”, afirma Nicolo, în urmă cu ceva timp.(NU RATA, AICI: ARTIST ROMÂN, LUAT LA MIȘTO DE SIMON COWELL PE SCENA DE LA X FACTOR MAREA BRITANIE!)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro sau pe Whatsapp la 0741 CANCAN (226.226)