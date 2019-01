Doi DJ care au fost prezenți pe scena de la UNTOLD vor produce muzica pentru ultima versiune a jocului ”Mortal Kombat”!

Ce debut de an pentru duo-ul Dimitri Vegas & Like Mike! După ce au lansat prima colaborare din 2019, „Repeat After Me” cu W&W și legenda trance Armin van Buuren, cei doi revin cu o veste grozavă. Cei doi artiști care au făcut senzație pe scena de la UNTOLD vor produce muzica pentru ultima versiune a jocului ”Mortal Kombat”.(CITEȘTE ȘI: ȘEFUL PSD BUCUREȘTI ȘI VICELE CAPITALEI S-AU BĂTUT CU PUMNII ȘI PICIOARELE LA ȘEDINȚA DE CONSILIU GENERAL!)

Duo-ul belgian, care a generat euforie maximă în cadrul Untold 2018, vor produce muzică pentru jocul video „Mortal Kombat 11", care va fi lansat pe 23 aprilie. Piesa selectată pentru teaser-ul oficial de promovare nu putea fi mai potrivită: „The Jungle". Un anthem plin de energie, un track la care au lucrat cu Bassjackers și e, cu siguranță, una dintre cele mai bune producții lansate cu label-ul Smash The House în 2018.

Dimitri Vegas a fost prezent la evenimentul oficial de prezentare pentru „Mortal Kombat 11", eveniment care a avut loc în Londra. La ceremonie au participat starul din box Chris Eubank Jr, fotbaliștii echipei Arsenal-Mesut Özil și Sead Kolašinac, dar și legenda artelor marțiale, Ronda Rousey. Dimitri a câștigat semi-finala învingându-l pe Don Diablo, dar a pierdut finala împotrivă lui Squeezie, un cunoscut Youtuber francez.