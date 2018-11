Doina Cernea a murit la 67 de ani. Muzica populară românească a mai pierdut o voce de aur

Doina Cernea, cunoscută și ca Doina Cernea de la Giurgiu, a murit la vârsta de 67 de ani. Cel care a făcut anunțul sfâșietor este Ilie Klement, promotorul folclorului local, printr-un mesaj emoționant. Zeci de artiști și-au exprimat regretul plecării regretatei cântărețe, printre care se numără Silvana Rîciu, Polina Gheorghe și Vasilica Tonu.

Cântăreața de muzică populară Doina Cernea a murit la vârsta 67 de ani

Doina Cernea a încetat din viață ieri, după o lungă și grea luptă cu o boală, care nu a fost dezvăluită, deocamdată. La scurt timp după ce s-a răspândit vestea tristă, mesajele emoționante au început să curgă pe rețelele de socializare.

“A căzut cortina! Folclorul muntenesc este mai sarac cu o stea… Interpreta DOINA CERNEA a plecat în ultimul turneu artistic fără întoarcere, după o lungă şi grea suferință! A lăsat în urma ei un repertoriu autentic, o colecție impresionantă de costume şi multe amintiri frumoase…!”, a scris Ilie Klement pe pagina lui de Facebook.

Printre primele persoane care au scris câteva rânduri în memoria regretatei artiste Doina Cernea se numără Silvana Rîciu: “Am aflat cu tristete ca a murit înca o interpretă de muzica populara, Doina Cernea de la Giurgiu… Dupa o lunga si grea suferintă… O cunosc de multi ani, venea des in emisiunile mele… Dumnezeu s-o odihneasca in pace! Mergeti, dragi interpreti sa ii duceti o floare si sa ii aprindeti o lumanare la catedrala din centrul orașului Giurgiu ca ea săraca nu avea familie…”.

“Intr-o lume prea grabită, aflată in goană după câştig, uităm că suntem muritori…

Vedetismul, a luat locul sufletului…

Valorile se sting in sărăcie si uitare…

Banul, faima şi mândria, au pus stăpânire peste cei unşi cu tot felul de miruri lumeşti…

Imi pare rău să vă spun că de astăzi, DOINA CERNEA a intrat intr-un alt destin…

DOINA CERNEA fost si rămâne un interpret model, pentru zona Vlaşca.

Am vorbit de cateva ori cu ea, in acest an. Am facut emisiune cu ea, si cu parintele de la ea din Frasinu. Atunci i-au fost alături femei din sat, pricepute la cântat şi la ţesut. Deasemenea s-a lăudat cu elevii săi. Am dorit să mai facem o alta emisiune şi de abia acum, am aflat motivul amânării…

Doina a dorit să plece intr-o lume cu adevărat frumoasă… Doina, a părăsit lumea minciunii şi a vorbelor goale…

Doina Cernea a fost un suflet cald si bun. Ii părea rău ca pe plan local şi la manifestările din Giurgiu, nu prea era luată-n seamă…” este mesajul publicat de cântăreața Polina Gheorghe.