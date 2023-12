Doina Teodoru, iubita lui Scărlătescu, o spune abia acum. Ce a făcut celebrul bucătar după ce a renunțat la Chefi la Cuțite

Cătălin Scărlătescu tocmai a lansat prima carte digitală de bucate, din România. La eveniment au fost prezenți apropiații chef-ului, printre care și cei doi foști colegi de la Antena 1, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu. Însă de departe cea mai mare susținătoare a fost Doina Teodoru, care a oferit un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO. Actrița a dat din casă, la propriu, despre relația cu vestitul bucătar, ce pare să îi facă viața extrem de ușoară partenerei de viață.

Doina Teodoru nu spală vasele, fiindcă Scărlătescu gătește la restaurant și aduce mâncarea acasă. Mai mult, cei doi vor pleca în Asia de Revelion, deci încă un plus pentru actriță. Cuplul are nevoie de relaxare, susține protagonista serialului „Camera 609”, după un an încărcat, în care iubitul a renunțat la un proiect extrem de important. Mai multe detalii despre cum se simte Scărlătescu ulterior ieșirii din show-ul Chefi la Cuțite, aflați de la Doina Teodoru!

Doina Teodoru divulgă detalii din viața alături de Cătălin Scărlătescu: „Nu trebuie să spăl eu vasele!”

CANCAN.RO: Cât de mândră ești de iubitul care este primul bucătar din România ce lansează o carte digitală de bucate?

Doina Teodoru: Sunt mândră, sunt foarte fericită pentru el. Este un proiect la care a lucrat destul de mult timp și mă bucur că a ieșit, că este pe piață acum.

CANCAN.RO: Este una dintre cărțile pe care vrei să le citești în 2024?

Doina Teodoru: Probabil o să o citesc și pe asta în 2024. Încă nu știu nimic din ea, mi-a povestit cum a fost la filmări, dar sunt convinsă că sunt niște rețete foarte interesante.

CANCAN.RO: Vorbeam cu Chef Dumitrescu și îmi spunea că el gătește, soția spală vase. La voi cum este?

Doina Teodoru: Cătălin gătește de cele mai multe ori la restaurant și nu trebuie să spăl eu vasele.

CANCAN.RO: De Crăciun ești genul care face mici excese sau genul temperat?

Doina Teodoru: Nu prea am cum să fac excese, pentru că eu nu consum carne și atunci scap chiar ușor de Crăciun.

CANCAN.RO: Nu îi este greu lui Cătălin să se gândească la un meniu special pentru tine?

Doina Teodoru: Nu îi este greu absolut deloc.

Actrița dezvăluie cum a gestionat fostul jurat al emisiunii Chefi la Cuțite terminarea proiectului de la Antena 1

CANCAN.RO: De Revelion plecați?

Doina Teodoru: Da, plecăm de Revelion, mergem în Asia.

CANCAN.RO: Rezoluție pe 2024 ce ai?

Doina Teodoru: Să duc la bun-sfârșit toate proiectele pe care le-am început anul ăsta, să vină alte proiecte pe măsură, la fel de distractive și de incitante. Și să fiu fericită, e dorința pe care mi-o pun în fiecare an.

CANCAN.RO: Faci și tu nunta la anul?

Doina Teodoru: Nu sunt organizatoare de nunți, sunt actriță.

CANCAN.RO: Mă gândeam că poate te cere în această vacanță…

Doina Teodoru: Gândește-te. Văd cum tot încerci să storci de la mine ceva.

CANCAN.RO: Cum l-ai simțit pe Cătălin, după ce s-a terminat cu proiectul Chefi la Cuțite?

Doina Teodoru: Nu este îngrijorat, a avut mai mult timp să se odihnească, să se focuseze un pic pe el, ceea ce e foarte important pentru oricine muncește cum muncește el.

