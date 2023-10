Doina Teodoru, răspuns bizar! De ce nu face copil cu Cătălin Scărlatescu de la Chefi la Cuțite: “Nu am ce…”

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru formează un cuplu de mai bine de trei ani. Deși la început nimeni nu le-a dat nicio șansă împreună, iată că aceștia au demonstrat că dragostea lor este puternică și nimic nu îi poate separa. În ciuda diferenței de vârstă, care este de 17 ani, cei doi se înțeleg de minune și pare că au planuri mari de viitor. Mulți se întreabă dacă au de când să treacă la următorul nivel, iar Doina Teodoru a răspuns curiozității tuturor.

Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu s-au intersectat în culisele de la Antena 1, însă fiorii dragostei au fost simțiți pentru prima dată în Vama Veche, atunci când au făcut cunoștință oficial. La câteva luni după prima întâlnire o frumoasă poveste de dragoste s-a înfiripat între cei doi. De atunci a trecut timpul, iar recent relația lor a fost testată în aventura America Express. Peste toate au trecut cu bine, iar acum este momentul să urce la nivelul următor.

„Nu ești niciodată pregătit”

Așa cum spuneam, Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu formează un cuplu de mai bine de trei ani, iar mulți sunt cei care se întreabă dacă aceștia o să își ducă relația la nivelul următor. Dacă cei doi se feresc să vorbească despre planurile de viitor, sora juratului de la Chefi la Cuțite nu are rețineri în a o face.

Carmen Istrate spune că de când Doina Teodoru este lângă fratele ei acesta a înflorit și s-a transformat. Mai mult, a mai mărturisit că Scărlătescu și partenera sa au o relație perfectă, se înțeleg de minune, așa că ea speră că în curând o să vină și nunta.

„Acum el stă mai mult cu Teodora, ceea ce este și normal să fie așa. Au o relație foarte frumoasă și de multe ori dacă stau cu ei nu au ochi decât unul pentru celălalt. Cu Doina nu sunt foarte apropiată. Însă vreau să-i mulțumesc pentru că a reușit cu Cătălin ceva ce nu a putut nici o femeie până acum…să scoată ce e mai bun din el. Nu știu dacă se gândesc la nuntă sau nu, însă eu una abia aștept să se întâmple. Sunt foarte frumoși împreună”, a declarat Carmen Istrate, potrivit click.ro.

Dacă nunta este posibil să se regăsească în planurile de viitor ale celor doi iubiți, atunci când vine vorba despre un copil lucrurile stau puțin mai diferit. În cadrul unui interviu recent, Doina Teodoru a vorbit despre acest subiect. În prezent, actrița joacă rolul de mamă în serialul „Lasă-mă, îmi place! Camera 609” de la Antena 1, lucru care a făcut-o să se gândească la posibilitatea de a avea un copil.

Astfel, Doina Teodoru a ajuns la concluzia că niciodată nu ești cu adevărat pregătit pentru un astfel de pas. De asemenea, actrița a lăsat de înțeles că nu se gândește ca în viitorul apropiat să fie mămică.

„Pentru copil cred că nu ești niciodată pregătit, nici în serial nu eram pregătită pentru un copil și puf a apărut! Ai copil! E ok. Nu am ce să răspund la asta. Am un copil deja!”, a spus Doina Teodoru, potrivit playtech.ro.

