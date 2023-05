Doina, unde l-ai lăsat pe Cătălin Scărlătescu? Frumoasa actriță a mers singură la un eveniment monden de anvergură

Doina Teodoru a mai bifat un eveniment monden de anvergură fără iubitul ei. Actrița a fost surprinsă singură, fără chef Cătălin Scărlătescu.

În cadrul evenimentului Gala Healhty Beauty and Life Style Awards 2023, Doina Teodoru s-a numărat printre premianți, însă actrița s-ar fi prezentat fără iubitul ei, chef Cătălin Scărlătescu.

Doina Teodoru, apariție singură la un eveniment monden

Vezi și: DE NECREZUT! CU CÂT I S-A MĂRIT SALARIUL LUI CHEF CĂTĂLIN SCĂRLĂTESCU ÎN DOAR 30 DE ZILE

Zâmbitoare și relaxată, Doina Teodoru s-a aflat pe lista artiștilor premiați. ”Realizări remarcabile în actori” este premiul primit de fosta participantă la America Express. Chiar dacă nu a fost însoțită de iubitul ei, Doina Teodoru a radiat de fericire. Spre deosebire de celelalte apariții ale sale, acrița a fost numai un zâmbet și s-a simțit ca ”peștele în apă” alături de alte nume mari ale actoriei și nu numai.

De ce Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru s-au despărțit după America Express

Vezi și: DUPĂ GINA PISTOL ȘI CĂTĂLIN SCĂRLĂTESCU SE GÂNDEȘTE SĂ SE RETRAGĂ DIN TELEVIZIUNE! CARE ESTE MOTIVUL PENTRU CARE BUCĂTARUL AR RENUNȚA LA CHEFI LA CUȚITE

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru au participat la provocarea vieții lor. Cuplul a terminat America Express chiar înainte de finală, pe locul trei, însă tensiunile și condițiile la limită au avut impact asupra relației lor. Invitatul lui Mihai Morar, în podcastul Fain și Simplu, juratul de la Antena 1 a fost mai sincer ca niciodată și a povestit cum, după ce au revenit în România, cei doi au decis să ia o pauză.

„Am ajuns acasă și nici nu i-am zis pa! Am luat geanta și am plecat, direct în Vamă. Trei zile am stat în Vama Veche, după care m-am dus în Deltă, singur. Mi-am luat barca și mi-am întins doar bețele. N-am aruncat la pește. Am pus bețele pe poziție și am stat.

Voiam doar să stau. A fost crunt rău de tot. Cazările alea… Restul a fost superb. Jocurile alea fantastice, ia-mă, nene, faptul că am reușit să învăț spaniolă a fost ceva fantastic pentru mine. Pot să dorm la minus 20 de grade, dar dă-mi apă caldă și prosop”, a dezvăluit Cătălin Scărlătescu.