Doiniţa Oancea, decizie radicală la final de an: „Este un moment cumplit! Nu o să fie ușor, dar simt că pot…”

Doinița Oancea a avut parte de un an productiv, atât personal, cât și profesional. Și-a găsit jumătatea, a deschis o afacere cu partenerul ei de viață care merge destul de bine, a dat naștere unui personaj fabulos într-un serial românesc de succes și, mai nou, s-a implicat într-un proiect caritabil. Actrița iubită și apreciată de sute de mii de telespectatori a devenit ambasadorul unei asociații caritabile pentru bolnavii de cancer. Totul a pornit după ce cea mai bună prietenă a ei a trecut prin cumplita boală și a ieșit, într-un final, învingătoare. Alături de ea, cele două pun bazele unei fundații pentru pacienții oncologici. Cum s-a implicat actrița în acest proiect, dar și ce demersuri va face în continuare, aflăm într-un interviu exclusiv CANCAN.RO.

Sărbătorile de iarnă ne bat la ușă și se spune că această perioadă ne face să devenim mai empatici la problemele celor din jur. Cunoscută ca o actriță de o sensibilitate rară, Doinița Oancea s-a implicat într-un nou proiect de suflet, alături de cea mai bună prietenă a ei, după ce, aceasta din urmă s-a confruntat cu o boală necruțătoare.

Doinița Oancea duce oamenii de la întuneric, la lumină

CANCAN.RO: Doinița, îți mulțumesc că ne-ai invitat să fim alături de tine la această gală caritabilă al cărei ambasador ești. Gala, cu titlul sugestiv, de la întuneric la lumintă, este dedicată bolnavilor de cancer și vreau să te felicit pentru impicare!

Doinița Oancea: Îți mulțumesc pentru felicitări, îți mulțumesc ție și vouă pentru că v-ați făcut timp să vă petreceți o duminică seară alături de noi, când poate sunt alte lucruri de făcut. Și poate, pentru presă nu este un subiect atât de interesant.

CANCAN.RO: Ce te-a determinat să te implici în acest proiect de suflet și care poate schimba vieți?

Doinița Oancea: O să vă spun o poveste. Olga, prietena mea, care este și fondatoarea acestui proiect care se numește Sursa. Ea a trecut prin această boală grea și urâtă și a reușit să iasă la lumină. Cu tratament și, ea fiind psiholog de profesie, a știut să se mențină într-o stare de echilibru. Ce a sesizat Olga pe parcursul tratamentului este faptul că au mare nevoie de suport psihologic și emoțional pentru pacienții ocologici, pentru familiile acestora și pentru cadrele medicale. Este un moment cumplit când te afli față în față cu diagnosticul, la fel de cumplit este pentru familiile celor care au un astfel de diagnostic. Dar, să fim puțin optimiști, nu mai este boala care omoară, putem să scăpăm de asta dacă ne confruntăm cu așa ceva și există un remediu pe care toți îl avem. Puterea este în noi dacă reușim să menținem o stare de echilibru psiho și emoțional. Olga propune să facă astfel de programe la nivel național pentru pacienți, iar acesta este motivul pentru care m-am alăturat ei pentru că cred cu toată puterea mea în această femeie puternică și bună.

CANCAN.RO: Apropo de acest suport moral. Când putem noi să-i ajutăm pe oamenii respectivi. Sunt foarte mulți care merg și vizitează spitale de oncologie, și există tristețe, nu există acea umbră de speranță, în special în spitalele pentru copii. Cum vezi tu lucrurile?

Doinița Oancea: Da, este normal să spui că nu există acea umbră de speranță pentru că în România nu s-a pus accent pe această idee, acest plan de proiect, acest lucru care se întâmplă în străinătate. Am avut pe cineva internat în străinătate care beneficia de psihoterapie, de tot felul de programe. Și este normal că nu simți ceva bun de acolo, tocmai de aceea este nevoie de un program de un an de zile cel puțin. Pe lângă psihoterapia care trebuie să desfășoare pe un an, oamenii au nevoie de lucruri care să-i facă se se simtă bine pe interior. Să se ocupe de ei. Poate să meargă la un curs de dans, să vadă că sunt vii și nu renunță la propria persoană, despre asta este vorba. Să îți dai singur putere, încredere, speranță.

Actrița va face cursuri speciale cu pacienții: „Am capacitatea de a umbla la emoțiile oamenilor”

CANCAN.RO: Tu faci cursuri de actorie. Te-ai gândit să ajuți și în această direcție?

Doinița Oancea: Da, am avut o discuție cu Olga de când a gândit aceste programe și mi-a propus, i-am spus: Stai, întâi deschide, dă drumul programelor și te ajut mai departe. Sigur că da, este în plan, dar stau puțin și mă gândesc cum voi putea lua contact cu pacienții. Eu sunt o persoană foarte empatică, iar la primul atelier pe care l-am avut, reușesc să umblu la emoțiile oamenilor. De obicei, oamenii nu vor plânge la prima întâlnire, dar eu am această capacitate de a face oamenii să vorbească, să plângă, să râdă, să-și arate emoțiile într-un spațiu nou și față-n față cu mine. Nu o să fie ușor, dar simt că pot să ajut și atunci, mă bag!

