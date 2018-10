Doinița Oancea, despre operațiile estetice: ”Cred că trebuie să mă obișnuiesc cu ideea că îmbătrânesc”

Este una dintre cele mai îndrăgite actrițe din România, iar fanii ei s-au tot întrebat dacă vreodată Doinița Oancea ar apela la un medic estetician. Ei bine, răspunsul a venit chiar de la ea: bruneta nici nu vrea să audă de așa ceva!

”Nu am nicio operație estetică până la momentul ăsta, nu am nicio intervenție, nici măcar din aceea non-invazivă la față sau la corp și nu știu dacă voi apela la vreuna dintre aceste modalități. Cred că trebuie să mă obișnuiesc cu ideea că îmbătrânesc și poate că trebuie să îmbătrânesc frumos, având grijă de ce mi-a dat Dumnezeu și nu neapărat apelând la toate aceste artificii. Și mai cred că un actor are nevoie de ridurile de expresie pentru că trebuie să transmită emoții, iar emoțiile se citesc în riduri, în dungile de pe față, în grimasele pe care le facem. Dacă aș avea botox, nu știu cum ar fi.”, a mărturisit Doinița Oancea.

În schimb, Doinița Oancea ar fi dispusă să facă anumite schimbări de dragul unui rol însă fără să apeleze la bisturiu sau la alte intervenții non-invazive.

”Cred că aș fi dispusă să fac anumite schimbări de ordin fizic dacă, într-adevăr, rolul care mi s-ar oferi m-ar captiva atât de mult încât să slăbesc sau să mă îngraș foarte mult sau chiar să îmi tund părul. Deci, da, dacă este un rol care merită, probabil aș face asta.”, a mai spus Doinița Oancea.

Doinița Oancea, despre relația cu Augustin Viziru

Doiniţa Oancea şi Augustin Viziru s-au împrietenit pe platourile de filmare, în urmă cu aproape 10 ani. Despre ei s-a spus că ar avea o relație, dar niciunul dintre ei nu și-a asumat-o. Doinița Oancea juca în „Inimă de ţigan”, iar Augustin Viziru, în „Regina”. Se întâlneau pe platourile de filmare și așa au ajuns la o mare amiciție. Din ultimele zvonuri, cei doi s-ar fi despărțit de puțin timp.

"Eram colegi la postul «Acasă» dar nu ne prea băgam în seamă. Abia când au început filmările pentru «Regina» s-au legat lucrurile între noi. Am fost colegi în «Îngeri pierduți», unde personajele noastre din serial s-au şi căsătorit. Din 2015 facem cuplu în mai toate producţiile TV, de la «Ferma Vedetelor», până la serialul «O grămadă de caramele»", povestea Doinița.

“Ea este jumătatea mea, Pamela mea, carameaua mea. Ne ştim de pe platourile de filmare de la «Acasă TV». Ideea este că Doiniţa face parte dintre persoanele cu care m-am înţeles cel mai bine pe platourile de filmare, ştiu că mă pot baza tot timpul, 100%, pe ea. Pentru mine ea e pe primul loc, indiferent de situaţie”, a spus și Augustin Viziru.