Doliu în lumea filmului! Actrița Julie Adams a murit, iar fiul ei a confirmat vestea tristă

Lumea filmului de peste hotare este în doliu. Actrița Julie Adams a murit la 92 de ani, iar fiul ei a confirmat vestea tristă. Regretata artistă a devenit celebră după ce a apărut în filmul de groază “Creatura din Laguna Albastră”, lansat în 1954. În plus, Julie Adams a fost partenera lui Elvis Presley din comedia “Tickle me”.

Actrița Julie Adams a murit la vârsta de 92 de ani

Actrița americană Julie Adams s-a stins din viață în dimineața zilei de ieri, pe când se afla în Los Angeles, a mărturisit în cadrul unui interviu fiul ei, Mitchell Danton, care este editor TV, potrivit jurnaliștilor de la The Hollywood Reporter.

Pelicula “Creatura din Laguna Albastră” din 1954 l-a inspirat pe cineastul Guillermo del Toro pentru realizarea “The Shape of Water”, iar la scurt timp după ce a aflat de moartea îndrăgitei vedete, el a scris un mesaj emoționant pe pagina lui de Twitter: “Plâng plecarea lui Julie Adams de pe această lume. Mă doare într-un loc adânc din interiorul meu, unde monștii înoată”.

De-a lungul carierei, Julie Adams a jucat în 50 de filme și chiar chiar mai multe episoade din seriale. În afară de apariția ei în “Creatura din Laguna Albastră” din 1954 și de “Tickle me”, lansat în 1965, unde joacă alături de Elvis Presley, regretata actriță a lucrat cu Dennis Hopper în 1971 pentru “The Last Movie” și a apărut alături de Jimmy Stewart în “Bend in the River”; “McQ” (1974) cu John Wayne. Ea a interpretat rolul agentului imobiliar Eve Simpson în “Verdict: Crimă”, alături de Angela Lansbury, între 1987 şi 1993. De asemenea, Julie Adams a jucat în serialul “Perry Mason” din anii 1960 şi rolul soţiei în “The Jimmy Stewart Show” din anii 1970, dar și în următoarele pelicule: “Francis Joins the WACS”, “The Private War of Major Benson”,“Mississippi Gambler”, “Bright Victory” și “Slaughter on Tenth Avenue”.