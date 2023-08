Doliu în lumea filmului! Darren Kent, actorul din Game of Thrones, a murit la doar 36 de ani

Fanii serialului Game of Thrones sunt în doliu. Unul dintre actorii ce au apărut în celebra producție s-a stins din viață. Acesta a decedat la vârsta de doar 36 de ani, iar cauza morții nu a fost făcută publică. Actorul, scenaristul și regizorul Darren Kent s-a stins din viață. Acesta a decedat la vârsta de numai 36 de ani. Deși cauza decesului nu a fost făcută publică, era cunoscut faptul că bărbatul suferea de mai multe afecțiuni, ce l-au chinuit în ultimul am. Printre acestea se numără osteoporoza, artrita, și o afecțiune extrem de rară a pielii. Anunțul trist al decesului a fost făcut de către agenția cu care Darren Kent lucra. Moartea bărbatului a fost anunțată printr-o postare pe Twitter. Fanii, dar și colegii de breaslă au fost surprinși să afle trista veste, iar mesajele de condoleanțe au curs pe rețelele sociale. „Cu profundă tristeţe trebuie să vă spunem că dragul nostru prieten şi client Darren Kent a murit liniştit vineri. Părinţii şi cel mai bun prieten al său au fost alături de el. Gândurile şi dragostea noastră se îndreaptă către familia sa în aceste momente dificile. Darren nu a fost doar un actor, regizor şi scenarist talentat, ci şi unul dintre cei mai drăguţi oameni pe care am avut plăcerea să îi cunosc. A fost un privilegiu şi o plăcere să fac parte din călătoria lui”, se arată în postarea de pe Twitter. (CITEȘTE ȘI: DOLIU ÎN LUMEA MUZICII! FONDATORUL TRUPEI THE BAND, ROBBIE ROBERTSON, A MURIT)

„Viața nu va fi la fel fără tine”

Darren Kent s-a născut în Essex și s-a format la școala de teatru Italia Conti, pe care a absolvit-o în anul 2007. Prima s-a apariție în fața publicului larg a fost în anul 2008, atunci când a jucat în producția horror Mirrors, cu Kiefer Sutherland în rol principal. De asemenea, actorul a mai apărut în EastEnders, mini-seria TV Les Misérables și în dramă ITV Malpractice.

Mai mult, Darren Kent a marcat o apriție și în filmul Dungeons And Dragons: Honor Among Thieves, lansat la începutul acestui an. În anul 2012, Kent câștigat titulatura de cel mai bun actor la Premiile Van D’or în 2012, pentru interpretarea personajului Danny, în scurtmetrajul Sunnyboy.

În anul 2014, Darren Kent apărea și în celebrul serial Game Of Thrones. Aici a interpretat rolul unui tată îndurerat – Goatherd – care și-a dus copilul mort în fața lui Daenerys Targaryen, interpretată de Emilia Clarke.

Pe lângă actorie, Darren Kant a scris şi regizat mai multe filme, inclusiv drama poliţistă Abusing Protocol în 2015. Moartea acestuia a adus multă tristețe în rândul colegilor de breaslă, care au fost șocați de trecerea în neființă a acestuia.

„Ce privilegiu a fost să fim prieteni și să te cunosc și să te ajut. Viața nu va fi la fel fără tine. O să îmi lipsești foate mult”, a transmis scriitoarea și regizoarea Jane Gull.

