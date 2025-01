Doliu în lumea filmului. Un celebru actor britanic a murit la doar 46 de ani din cauza unui viciu pe care îl au mulți dintre noi

Actorul britanic Paul Danan a murit la vârsta de 46 de ani, au anunțat reprezentanții săi. Imediat după apariția veștii, zeci de persoane au început să îi prezinte omagii actorului pe rețelele sociale.

Deși cauza morții sale nu a fost încă făcută publică, actorul a povestit la începutul acestui că a trecut printr-o experiență terifiantă atunci când a suferit de insuficiență respiratorie. La acea vreme, Danan a recunoscut că ajunsese în această situație din cauza dependenței sale de țigările electronice, celebrul „vapat”, un obicei pe care îl au multe persoane.

În iunie, el a dezvăluit pentru presă că viciul său l-a dus la Terapie Intensivă, acolo unde familiei lui i s-a spus că este posibil să moară chiar în acea noapte, potrivit Daily Mail.

La acea vreme, actorul a recunoscut că medicii i-au atras atenția că este absolut necesar să renunțe la acest viciu.

„Pur și simplu am fost mort, este un miracol că sunt aici. Eram în picioare și vapam, când, dintr-o dată, nu am mai putut să respir și m-am prăbușit. Familia mea a chemat o ambulanță și au început să-mi facă RCP (resuscitare cardio-pulmonară, n. red.), apoi a sosit Poliția și a preluat controlul înainte ca paramedicii să mă ducă la spital. Eram pe un aparat la Terapie Intensivă și am făcut pneumonie. Familia mea a fost avertizată că s-ar putea să nu trec peste noapte. Sunt atât de norocos!”, povestea el atunci.