DOLIU în lumea fotbalului! Vasilică Georgiu a murit la doar 44 de ani

Este zi de doliu în lumea fotbalului românesc! Un fost mijlocaș din SuperLiga s-a stins din viață. Acesta a murit la vârsta de numai 44 de ani, din cauza unei boli grele. Fostul fotbalist a murit cu doar câteva zile înainte să împlinească 45 de ani. Familia și fanii sunt răpuși de durere.

Vasilică Georgiu, unul dintre cei mai apreciați fotbaliști arădeni ai ultimilor două decenii și de câțiva ani antrenor, s-a stins din viață la vârsta de 44 de ani. Acesta a fost răpus de o boală nemiloasă. Fostul mijlocaș a evoluat și în Liga 1, la FC Bihor, în sezonul 2003-2004, dar restul carierei și-a petrecut-o la formații din județul natal: UTA, Universitatea Arad, Tricotaje Ineu, Frontiera Curtici sau Gloria Arad.

Vasilică Georgiu s-a stins din viață

Vasilică Georgiu a murit la vrâstă de 44 de ani. În urmă cu un an și jumătate, fostul fotbalist a primit un diagnostic dur din partea medicilor, cancer. Problemele au apărut după ce nu și-a tratat la timp un liposarcomul (n.r. tumoare malignă ce apare la celulele grase ale țesutului moale) de la pulpa piciorului drept. Ulterior, liposarcomul i-a apărut și la nivelul abdomenului.

„Am avut un liposarcom la pulpa piciorului drept care s-a format în timp. Nu l-am băgat în seamă, puteam să joc fotbal, doar că era inestetic. A ajuns mare în câțiva ani, de vreo 3 kg. Și m-am operat la Spitalul Municipal din Arad, în august 2021. Nu am urmat un tratament oncologic, nu m-am gândit la așa ceva, doar că, în urmă cu un an, s-a format și la abdomen un liposarcom de 1kg, operat anul trecut în aprilie. S-a întâmplat concomitent cu recidiva de la picior”, declara Vasilică Georgiu, în luna iunie a acestui an, potrviti fanatik.ro.

După intervențiile pe care le-a suferit, Vasilică Georgiu părea că se simte mai bine. Situația lui era un promițătoare, asta până în urmă cu două luni. Fostul sportiv și-a vizitat sora în Italia, iar când a revenit acasă a început să aibă dureri intercostale. A repetat analizele, iar rezultatele au arătat că boala se întorsese. După aceste vești a mai fost internat la Spitalul Oncologic de la Cluj, dar corpul i-a cedat duminică dimineață.

După ce s-a retras din fotbal, Vasilică Georgiu și-a continuat cariera ca antrenor. A antrenat mai multe grupe de copii și juniori la Academia Brosovszky Ineu. Ulterior, acesta și-a deschis propria școală de fotbal, Sporting Arad, unde se antrena și fiul său.